عاجل.. مصر تدين حادثى إطلاق النار بقرب تل أبيب

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الإدانة لجميع أعمال العنف والإرهاب التى تستهدف المدنيين، بما لا يؤدى إلّا إلى المزيد من تدهور الأوضاع بين الجانبيّن الفلسطينى والإسرائيلى، حيث أكد المتحدث الرسمى على إدانة حادثى إطلاق النار اللذين وقعا بالقرب من مدينة تل أبيب، وأسفرا عن وفاة خمسة أشخاص، وإصابة آخرين.





وشدد "حافظ" على الرفض الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب، مع ضرورة تكثيف الجهود اللازمة بما يحافظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ويحول دون الانزلاق إلى حلقات مُفرغة من العنف، مُحذراً من مغبة التصعيد المُتبادل الذى لا يكرس سوى مناخ الاحتقان والإحباط، ويقوض ركائز الاستقرار فى المنطقة.

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