القوى العاملة: تعيين 2711 منهم 33 قادرون باختلاف فى المنوفية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2711 شابا، من بينهم 33 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5921 شابا باحثاً عن العمل.





وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 2842 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 7 منح مولود جديد بإجمالى 14 ألف جنيه، و منحتى زواج لعاملين بإجمالى 6 آلاف جنيه، وصرف 2000 جنيه رعاية صحية للعمال من المسجلين بالمديرية. وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - فى تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضى، إلى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 1032 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 139 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية 212 منشأة، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 423 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 271 محضراً للمنشآت المخالفة، ومنح 55 ترخيص لمنشأة.

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