استقبال السيسى لوزير خارجية قطر ورئيس المجلس الرئاسى الليبى يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - تصدر استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس لوزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى ورئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء.

وتحت عنوان "السيسى: تطور العلاقات مع قطر يخدم مصالح البلدين ويعزز أمن المنطقة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب عن تقديره للتقدم الملموس فى مسار العلاقات المصرية ــ القطرية الذى من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى وزير خارجية قطر، حيث رحب بزيارته القاهرة، طالبا نقل تحياته للشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس السيسى، فى هذا الخصوص، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى، مشيدا بالدور المهم الذى تقوم به قطر فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية القطرى دور مصر المحورى بالمنطقة، بوصفها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية، والدفع قدما بالعمل العربى المشترك.

وفى متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى استقبل أمس بقصر الاتحادية، محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير عبدالمطلب إدريس مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وذكرت أن الرئيس السيسى أكد دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبى، وذلك فى إطار المبدأ المصرى الثابت الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسئولياتها ودورها وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبما يتيح للشعب الليبى الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن اللقاء شهد استعراض رئيس المجلس الرئاسى الليبى، مجمل المشهد السياسى الداخلى الحالى فى ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع تأكيد خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، فضلا عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا، وتمكين الشعب الليبى من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته.

وثمن المنفى الدور المصرى الحيوى وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس السيسى لاستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، فضلا عن دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها.

كما ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مدبولى يلتقى وزيرى الخارجية والمالية القطريين" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، على بن أحمد الكوارى وزير المالية القطرى، والسفير سالم بن مبارك آل شافى سفير قطر بالقاهرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين، حيث تناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما فى المجالات المختلفة.

وأضافت "الأهرام" أن الجانبين أشادا بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق فى المجالات كافة.. مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على مجموعة من الاستثمارات والشراكات فى مصر بإجمالى 5 مليارات دولار فى الفترة القادمة.

وفى تناولها للشأن المحلى أيضا، ذكرت صحيفة "الأخبار"، تحت عنوان "وزير الدفاع يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية ويلتقى مقاتلى الجيش الثالث الميدانى"، أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تفقد مراحل إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثا لوحدات مكافحة الإرهاب شرق القناة بالجيش الثالث الميدانى، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للجاهزية القتالية للفرد المقاتل وتأهيله وفقا لأحدث النظم القتالية الحديثة والمتطورة.

وأكد أن تضحيات الأبطال من مقاتلى القوات المسلحة ستظل دائما هى الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على ما وصلت إليه الدولة المصرية من تنمية على كل الاتجاهات.

كما التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى والتقى أيضا عددا من القادة والضباط وضباط صف وجنود المنطقة المركزية العسكرية.

وتحت عنوان "فتح باب حجز 8 آلاف وحدة سكنية متبقية ضمن مشروعات متوسطى الدخل"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أعلنت فتح باب حجز 8 آلاف وحدة سكنية متبقية من الوحدات المطروحة للتسليم الفورى لمتوسطى الدخل، وذلك خلال أمس واليوم.

وأشارت إلى أنه ما زالت الفرصة قائمة للمواطنين حيث توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع سكن مصر فى مدن (القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، والمنيا الجديدة)، بينما توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع دار مصر فى مدينة (السادات)، كما توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع "جنة" فى 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة.

وفى الشأن البرلمانى، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "النواب يوافق على تعديل موعد استحقاق العلاوة الدورية" أن مجلس النواب وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون «بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.

وأثنى النواب على قرار القيادة السياسية والحكومة بتعجيل صرف العلاوة الدورية، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والعالم أجمع، ولتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وفى الشأن المحلى وتحت عنوان "الإقبال يتزايد على منافذ كلنا واحد لمحاربة الغلاء"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المواطنين توافدوا بكثافة، لليوم الـ15 على التوالى، على المنافذ والسرادقات التى أعلنت عنها وزارة الداخلية، والمشاركة فى فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد)، التى أطلقت منتصف مارس الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وأشاد المواطنون بمبادرة (كلنا واحد)، ودورها فى رفع العبء عن كاهلهم، مؤكدين أن المبادرة جعلت كافة احتياجات الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم، فى متناول أيدى جميع المواطنين، نظرا للخصومات الكبيرة التى وفرتها.

كما ذكرت صحفة "الجمهورية" أن المستشار عـمر مروان وزير العدل أكد أن الإصلاحات والتيسيرات التى تضمنها مشروع قانون الشهر العقارى تقضى تماما على الإجراءات المعقدة التى كانت تحول دون تسجيل الملكيات، مشيرا إلى أن الحكومة تنتهج أسلوبا يقوم على التصدى للمشاكل المجتمعية الأزلية والمتجذرة ومعالجتها اتساقا مع توجيهات الرئيس السيسى الذى يحرص على التيسير على المواطنين وإزالة أسباب أى مشكلات بالكامل.

وقال وزير العدل - فى مؤتمر صحفى - إن مصلحة الشهر العقارى تقدم نوعين من الخدمات، وهى التوثيق الذى نجحت الوزارة بالتعاون مع مختلف الوزارات فى إنهاء مشاكله بشكل كامل، أما الشق الثانى من دور مصلحة الشهر العقارى، فهو يتعلق بتسجيل الملكيات، والذى كان يشهد عزوفا وندرة فى التعامل مرجعا ذلك إلى تعقيد الإجراءات ومؤكدا أن القانون الجديد 9 لسنة 2022 الذى سيطبق اعتبارا من 8 مايو القادم يقدم تيسيرات واسعة فى مجال نقل الملكية ومنها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.