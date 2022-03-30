جدة - نرمين السيد - أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، بيانا أعلنت من خلاله عن قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن كل القرى والعزب والنجوع التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لمحطة مياه بلبيس المرشحة.





وأفادت الشركة فى بيانها بأنه سيتم إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لمحطة مياه الشرب المرشحة فى مركز ومدينة بلبيس، ما يترتب عليه قطع المياه عن كل المناطق والمنشآت الحيوية داخل مختلف القرى والعزب والوحدات المحلية التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس. وذكر البيان أنه سيتم قطع المياه بداية من الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء، وحتى الساعة 5 من صباح الغد الخميس، وذلك لأجل إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لمحطة مياه الشرب المرشحة فى مركز ومدينة بلبيس. وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، بجموع المواطنين والجهات والهيئات المعنية تدبير حاجتها من المياه طوال فترة انقطاع مياه الشرب لأجل صيانة محطة المياه فى مركز بلبيس، وسط تأكيد على أنه سيتم توفير البدائل خلال فترة انقطاع المياه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه 9 ساعات عن قرى وعزب فى الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.