ندوة توعية لـ«مياة الشرقية» بكنيسة مارجرجس بمركز الحسينية ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، ندوة توعية بكنيسة مارجرجس بمدينة منشأة أبو عمر بمركز ومدينة الحسينية، لتعريف المواطنين بمدى أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى كأحد أهم وأضخم المشروعات القومية العملاقة.





وأكد مهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالقرى الجارى العمل بها، وتشمل تقديم وتطوير كل الخدمات للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات مياه الشرب والصرف الصحى. تناولت الندوة أهمية الدور المجتمعى فى الوصول إلى المواطنين لتوضيح الرؤية العامة لاستيراتيحية الدولة للتنمية المستدامة وأهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باعتبارها أكبر مشروع قومى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل اهالينا وتطوير الريف المصرى. كما تم شرح جزء نظرى عن عدد المحطات داخل محافظة الشرقية ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التى تبذلها الشركة فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن بجانب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى. وتناولت أيضا التعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة من خدمة الخط الساخن 125 لتلقى الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتى لتسجيل القراءات،وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد إستهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحى وكيفية تلافى السلوكيات الخاطئة فى التعامل معها والإستخدام الأمثل وتم إستعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها فى أسرع وقت ممكن،

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