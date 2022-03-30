وزيرة البيئة: توجيهات الرئيس بضرورة انخراط الشباب فى مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 فى الحلقة النقاشية مع عدد واسع من الشباب المعنيين والمهتمين بمجال العمل المناخى، بمشاركة معالى مريم بنت محمد المهيرى وزيرة التغير المناخى والبيئة، وشما المزروعى وزيرة دولة لشؤون الشباب وذلك على هامش مشاركة الوزيرة فى أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت ياسمين فؤاد، أن الحكومة المصرية أطلقت حوار المناخ الوطنى لتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع وأفراده فى جهود العمل المناخى على اختلاف مراحلهم العمرية وتخصصاتهم.

وتابعت وزيرة البيئة، أنه خلال مؤتمر المناخ COP27 سيتم تخصيص مساحة كبيرة لمشاركة الشباب، حيث سيشمل تركيزها دور ريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة فى تبنى ممارسات الاستدامة التى تعزز بدورها جهود مواجهة تحدى تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى الجلسة على تركيز جمهورية مصر العربية فى قمة المناخ COP27 على الانتقال من مرحلة التعهدات والدعوة للعمل المناخى، إلى التنفيذ والتطبيق الفعلى واسع النطاق وسريع الوتيرة لإجراءات من دورها خفض مسببات التغير المناخى وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته.

وأضافت وزيرة البيئة، أن تمويل جهود العمل من أجل المناخ عالمياً والمنطقة العربية على وجه الخصوص يمثل أحد القضايا الرئيسة التى سيتم التركيز عليها فى COP27، مضيفة أنه لضمان الطرح والنقاش الفعال لهذه القضية يجب الوقوف على احتياجات المنطقة فى المقام الأول حتى يتم تحديد أولويات التمويل، وهو الأمر الذى يجرى العمل عليه حالياً بشكل دؤوب بمشاركة رئيسة من فئة الشباب.

وأشارت وزيرة البيئة الى دور مصر الحالى من خلال رئاستها لمجلس وزراء البيئة العرب والقائم والسعى إلى تحرك عربى مشترك فى جميع القضايا حيث يتم الآن إعداد وصياغة أول استراتيجية لتمويل المناخ بالدول العربية لمواجهة تحدى التمويل.

من جانبها أكدت مريم بنت محمد المهيرى وزيرة التغير المناخى والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم فى رسم وتنفيذ التوجهات المستقبلية يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، وتوفر قيادتنا الرشيدة الدعم والرعاية اللازمة دائما لضمان مساهمة فئة الشباب فى إيجاد مستقبل أفضل مستدام.

وأضافت وزيرة التغير المناخى والبيئة، أن الشباب يمثل محركاً رئيساً لطموح العمل المناخى عالمياً، كونهم الفئة الأقدر على إحداث تأثير فعال عبر توظيف قدراتهم فى إيجاد حلول ابتكارية لتحديات تغير المناخ، بالإضافة إلى مساهمتهم فى رفع الوعى المجتمعى العام بضرورة مشاركة جميع أفراد ومكونات المجتمع فى العمل من أجل المناخ، لذا تحرص دولة الإمارات على تعزيز مشاركتهم ووجود تمثيل قوى لهم فى جميع الفعاليات والأحداث المرتبطة بالعمل البيئى والمناخى.

وأشارت وزيرة البيئة الإماراتية، إلى أن وزارة التغير المناخى والبيئة حرصت خلال الدورات الماضية من مؤتمر دول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للمناخ COP بوجود تمثيل واسع للشباب فى فرق التفاوض من المختصين والفنيين، بالإضافة إلى عدد كبير من متدربى ومنتسبى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مؤكدة على أن دورتى كوب 27 و28 اللتان ستقامان فى مصر والإمارات ستركزان فى أحد محاورهما الرئيسة على تعزيز مشاركة الشباب فى جميع نواحى العمل المناخى وإتاحة المجال لهم لتقديم الحلول الابتكارية التى من دورها المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.

ولفتت وزيرة التغير المناخى والبيئة، أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ستعمل على إعداد أدلة ارشادية للشباب توضح الأدوار الفعالة التى يمكن أن يلعبوها فى مجال العمل المناخى وأفضل الطرق التى تمكنهم من المشاركة فى هذا العمل الهام، كما دعت أعضاء مجلس الشباب العربى للتغير المناخى إلى مشاركتها فى الكلمة الختامية لأسبوع المناخ فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقديم وجهة نظرهم ومتطلباتهم أمام المجتمع الدولى.