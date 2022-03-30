/689132/جدول-ترتيب-هدافي-الدوري-الإنجليزي-موسم-2021-2022

يستعد فريق ليفربول لمباراته القادمة أمام نظيره واتفورد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، يوم السبت القادمة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح لاعب ليفربول20 هدفا

ساديو ماني لاعب ليفربول 12 هدفا

ديوجو جوتا لاعب ليفربول 12 هدفا

رياض محرز لاعب مانشستر سيتي10 أهداف

رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي 10 أهداف

جيمي فاردي ليستر سيتي 10 أهداف

هيونج مين سون توتنهام 10 أهداف.

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

نجح ليفربول من تحقيق الفوز في لقاء صعب على الفريق، أمام نوتينجهام فورست، في غياب الدولي المصري محمد صلاح بسبب الإصابة.

سجل ديجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة والسبعون من عمر اللقاء، من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق كوستاس تسيميكاس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل الشباك.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: إليوت، جوتا، فيرمينو.

محمد صلاح أمام برايتون بالدوري

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول