/689130/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-أمام-الهلال-السوداني-فى-دوري-أبطال-إفريقيا

يدخل النادي الأهلي مباراته القادمة أمام نظيره الهلال السوداني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، يوم الأحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني عبر قنوات بي ان سبورتس.

نتيجة مباراة الاهلي والمريخ السودان

وحقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني، في المباارة الأخيرة للفريق، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ملعب السلام بالقاهرة.

موقف الأهلي في إفريقيا

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

قاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني النادي الأهلي في 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.

أرقام موسيماني مع الأهلي في مختلف البطولات

خاض النادي الأهلي في عهد موسيماني 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.

كما قاد موسيماني الأهلي في 48 مباراة بالدوري ، فاز في 34 مباراة ، وتعادل 12 ، وخسر مباراتين ، الأولى على سموحة 2-1 في الوقت القاتل، والثانية ضد غزل المحلة بهدف بدون رد، سجل المارد الأحمر 109 هدف في حين تلقت شباكة على 37 هدف.

وقاد موسيماني الأهلي في 6 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية، حقق الفوز في 4 مباريات وخسر مباراتين، الأولى ضد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، والثانية ضد بايرن ميونيخ بهدفين دون رد، سجل المارد الأحمر 9 أهداف وتلقى 6 أهداف بمونديال الأندية.