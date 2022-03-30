علق الفنان حسن الرداد علي خسارة منتخب مصر من السنغال وخطف أسود التيرانجا بطاقة التأهل على حساب الفراعنة بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 في إياب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم في قطر 2022. وكتب الرداد عبر حسابه علي تويتر "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هارد لك ‎#لمنتخب_مصر و إن شاء الله اللى جاى افضل."

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرداد لـ لاعبي المنتخب الوطني: ‏هارد لك.. واللي جاي أفضل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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