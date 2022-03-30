سفير مصر بالإمارات: قمة الحكومات صارت منصة للتوجهات إلى المستقبل

جدة - نرمين السيد - أكد شريف محمد فؤاد البديوى سفير مصر لدى الإمارات أن القمة العالمية للحكومات أصبحت تكتسب أهمية كبيرة عامًا بعد عام، لافتا إلى أن دورة 2022 لها أهمية خاصة حيث تستشرف المستقبل والتحولات الاقتصادية والرقمية والتغيرات المناخية وأمن الطاقة، فضلًا عن انعقادها فى الأسبوع الأخير من إكسبو 2020 دبى الحدث الأبرز عالميًا والذى حققت فيه الإمارات نجاحات الكبيرة والاستثنائية.





ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، عن البديوى خلال حضوره القمة العالمية للحكومات 2022، إن قمة الحكومات صارت منصة رئيسية لتوجهات الحكومات إلى المستقبل عبر الرؤى والأفكار والدراسات المستشرفة للمستقبل بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص والمبدعين. ونوه البديوى بالتنسيق الكبير بين مصر والإمارات لتنظيم قمة المناخ "كوب 27" الذى تنظمه مصر فى نوفمبر من العام الجارى وكذلك قمة المناخ "كوب 28" الذى تستضيفه الإمارات فى نوفمبر من العام المقبل، مشيرًا إلى مشاركة واسعة من المسؤولين المصريين فى أسبوع المناخ المنعقد حاليا فى دبى.

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