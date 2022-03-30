طقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن ظاهرتين مؤثرتين بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس دافئا على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على جميع الأنحاء.

وأكد الخبراء أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع وجود نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 27 13

الإسكندرية 23 12

وادى النطرون 25 12

طنطا 25 13

شبين الكوم 26 13

دمنهور 24 12

بلطيم 21 10

مطروح 22 10

السلوم 23 09

سيوة 27 09

بورسعيد 22 14

دمياط 21 13

الزقازيق 27 13

المنصورة 24 12

الإسماعيلية 26 10

السويس 25 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 26 03

نويبع 28 15

طابا 26 14

كاترين 24 05

الطور 25 14

شرم الشيخ 31 18

الغردقة 29 14

مرسى علم 28 15

الفيوم 27 12

بنى سويف 28 12

المنيا 28 11

أسيوط 29 12

سوهاج 30 11

قنا 32 12

الأقصر 35 13

أسوان 35 15

إدفو 36 15

أبوسمبل 34 15

الوادى الجديد 35 12

حلايب 26 18

شلاتين 30 15