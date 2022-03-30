أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 مارس 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، جلسة مباحثات مع نظيره الأنجولى تيتى أنطونيو، الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.. ويتناول اللقاء العلاقات "المصرية الأنجولية" وسبل تعزيزها فى كافة المجالات.. ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا فى ختام المباحثات.. كما يستقبل وزير الخارجية، فى اليوم نفسه، فولكر بيرتس الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان "يونيتامس"، ويلتقى شكرى أيضا مع روبرتو سواريز سانتوس الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال. القاهرة تنظم جامعة الدول العربية، ندوة بعنوان "دعم حقوق الأسرى فى مواجهة الانتهاكات والتنكيل الإسرائيلى"، بمقر الأمانة العامة للجامعة؛ إحياءً لليوم العربى للأسير الفلسطينى. الرياض يقوم "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمنى استجابةً للدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات "اليمنية – اليمنية"، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن. القاهرة يفتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، المبنى الجديد للشباب والرياضة بالقاهرة "التاريخية" فى احتفالية أعدت لهذا الإنجاز الذى يعد تاريخيا لأسرة الشباب والرياضة بالقاهرة.

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