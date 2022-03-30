/689071/إنشاء-مقر-لمركز-مكافحة-الإرهاب-لتجمع-دول-الساحل-والصحراء-على-طاولة-البرلمان-اليوم

تناقش الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س . ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمـع دول الساحل والصحراء (س . ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4\11\2021.

دوت الخليج

إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء على طاولة البرلمان ..اليوم

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة إلى تفعيل مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، كأهـم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، إضافة إلى جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الأفريقية وتأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري.

وأشار التقرير إلى أنه تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للتجمع، وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب وتحقيق رسالة المركز المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافه في مواجهة الإرهاب، وتعتبر القيم التي يقوم عليها إنشاء المركز هي التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب، وضرورة الكفاح الجماعي والفعال ضد الإرهاب، وذلك في ظل تطوير التجمع لأنشطته وفعالياته في عدة مجالات، من بينها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، لخدمة المجتمع الإفريقي، بالإضافة إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب. وقد جاءت بنود الاتفاقية موضحة الإطار القانوني لإنشاء المركز، وكذلك المميزات الممنوحة له والتي توفرها دولة المقر من حيث تمتعه بالشخصية القانونية والأهلية وتوفير جميع خدمات المرافق العامة، والتعهد بحمايته والمحافظة على النظام في المنطقة المجاورة له.

رأى اللجنة

أكدت اللجنة أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة ٢٠٢٢، بهذه الاتفاقية يهدف إلى إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والذي يعكس إرادة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في التجمع لمكافحة الإرهاب، فضلا عن استعادة الظروف المناسبة للتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي في فضاء الساحل والصحراء (س.ص)، إضافة إلى تشكيل المركز إطار عمل لإجراء التحليلات الاستراتيجية والإجراءات التنفيذية وستساهم جميع أنشطته في حل المشكلات التي أنشئ من أجلها، وسيزود المركز الدول الأعضاء بالتدريب الإضافي اللازم لتعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن لديها من أجل المكافحة الفعالة، على المستويين الوطني والإقليمي، ضد الجماعات الإرهابية مهما كانت طبيعتها.

ولفت تقرير اللجنة المشتركة أن إنشاء المركز، كبير بين العديد من المنظمات والوكالات الحكومية أو غير الحكومية، التي توفر الموارد والمعرفة العامة والمتخصصة والمعلومات، للتمكن بشكل نهائي من اكتشاف الأنشطة الإرهابية ومنعها وتخفيف آثارها، وتحسين قدرات قوات الدفاع والأمن في أداء مهمتها المتمثلة في حماية الأرواح ومنع الأنشطة الإجرامية. وفي ضوء ما تقدم فقد انتهى رأى اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س . ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمـع دول الساحل والصحراء (س . ص)، الموقـع فـي القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/4.

ووفق على اتفاق المقر الخاص بمركز س .ص لمكافحة الارهاببين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء ص.ص الموقع فى القاهرة بتاريخ 4\11\2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.