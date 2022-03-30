محافظ قنا يوجه ضربة موجعة لـ أباطرة الاحتكار خلال حملة بعد منتصف الليل

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم داخل أحد المطاحن الخاصة بمدينة قنا، لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق بيعها فى السوق السوداء.
ورافق المحافظ خلال الحملة، أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى قنا، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين بمديرية أمن قنا، وعدد من مفتشى التموين.
وفى بيان له، أكد محافظ قنا أنه تم ضبط أكثر من 20 طن دقيق مدعم من الدقيق البلدى المدعم الممنوع تداوله خارج منظومة الخبز المدعم، بغرض الاحتكار وبيعه بالسوق السوداء.
وشدد محافظ قنا على أنه لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار فى السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه.
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