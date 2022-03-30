الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية تؤثر على طقس اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن أنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
وأشارت إلى أن الطقس سيكون دافئا على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا فى فترات الليل والصباح الباكر على جميع الأنحاء.
وتوقعت الأرصاد سيطرة الشبورة المائية خلال فترات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
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