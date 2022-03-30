الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس فى أول 3 أيام من رمضان (صورة)

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأرصاد على صفحتها الرسمية عن ارتفاع فى درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة المقبل والذى يشهد وصول درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، كما سيشهد يوم السبت أول ايام شهر رمضان المبارك ارتفاع الحرارة لـ 36 درجة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كل الأنحاء.

وقال الخبراء فى بيان، للهيئة، إنه من المتوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.