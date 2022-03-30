محافظ سوهاج يسلم عقدا بقيمة مليون جنيه لدعم مشروعات متناهية الصغر

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ ، فى بيان اليوم الثلاثاء أن المنحة تأتى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وفى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، لافتاً إلى أن المشروع تنفذه جمعية هرماس بمركز ساقلتة، حيث تقدم قروض متناهية الصغر لعدد 200 مستفيد من الفئة المستهدفة وهى "المرأة" سواء كانت تملك مشروع قائما أو لديها فكرة مشروع جديد فى أى مجال "تجارى، زراعى، خدمى، حيوانى، صناعى"، مضيفا أن مدة المشروع للمستفيد النهائى 18 شهرا تشمل 3 شهور سماح كحد أقصى.

من جانبه أعرب نادر عبدالظاهر مدير عام جهاز تنمية المشروعات بسوهاج عن شكره للمحافظ على دعمه المستمر لأنشطة الجهاز فى سبيل

تحسين مستويات المعيشة للمواطنين وبخاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.

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