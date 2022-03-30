مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 أخرين في حادث تصادم بمطروح

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرين في حادث تصادم عدد من السيارات ببعضها بطريق مطروح الساحلي ناحية مدينة العلمين الجديدة.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي 3 جثث هامدة و20 مصابًا إثر حادث تصادم عدد من السيارات بطريق مطروح أمام العلمين الجديدة.

وحصلت "دوت الخليج" على أسماء المتوفين إثر الحادث وهم: أشرف أحمد مرسي (26 سنة - قنا) جثة هامدة، ومحمد أحمد مرسي (31 سنة - قنا) جثة هامدة، وإبراهيم عبد الله احمد (23 - قنا) جثة هامدة.

بينما أصيب في الحادث: حمدي أحمد حامد (٢١ سنة - قنا)، ومحمد جمال محمد (٣٤ سنة - قنا)، وإبراهيم محمد إبراهيم (٢٥ سنة - قنا)، وأكرم محمد أحمد (24 سنة - قنا)، وأحمد ناصر محسب (١٧ - قنا)، وأحمد محمد أحمد رجب (٢٠ - قنا)، وسعيد خلف أبو نوفل (٢٣ سنة - قنا)، وجلال أبو اليزيد محمد (30 سنة - سوهاج)، وأحمد عطا أبو الوفا (23 سنة - قنا)، وهيثم سليم علي (29 سنة - قنا)، وإسلام جمعة عبد الفتاح (18 سنة - قنا) كما أصيب في نفس الحادث: محمد بخيت أحمد (21 سنة - قنا)، وأحمد جاد حمدي (37 سنة - قنا)، ومحمد عريان محمد (31 سنة - قنا)، ومحمد بهيج عبد الستار (29 سنة - قنا)، وأيمن يونس أحمد (19 سنة - قنا)، ووليد أيمن علي (17 سنة - قنا)، ومحمد السيد محمد (23 سنة - قنا)، وإبراهيم موسى إبراهيم (20 سنة - قنا)، وجميعهم مصابون بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأجرى الفريق الطبي بالمستشفى الإسعافات اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، والتحفظ على جثمان الموتى بثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تحفظ النيابة ومفتش الصحة.