/689114/صلاح-عبد-الله-بعد-خسارة-المنتخب-مش-هشجع-ليڤربول-تاني-وزعلان-من-صلاح

أعرب الفنان القدير صلاح عبد الله عن حزنه لخسارة منتخب مصر بضربات الجزاء 3/1، أمام منتخب السنغال وعدم التأهل لكأس العالم، والذي سيقام في قطر نهاية العام الجاري، معلنًا تراجعه عن تشجيع نادي ليفربول واتخاذه موقفًا من محمد صلاح.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان صلاح عبد الله على خسارة المنتخب.

صلاح عبدالله يتراجع عن تشيجع ليفربول

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» "‏‏‏‏‏‏‏‏مِش هشجع ليڤربول تاني".

وقال خلال مداخلة هاتفية“ البوست اللي كتبته كان بسبب انفعالي لخسارة المنتخب و هناك ارتباك غير مبرر في دفاع مصر في مباراته أمام السنغال، والشوط التاني مصر كانت كويسة ولعبنا أفضل، والشوط الثالث الإضافي ضاع من السنغال 3 أهداف محققة بفضل محمد الشناوي اللي كان عظيم”، لافتًا إلى أن طريقة لعب اللاعبين كانت دفاعية بحتة مع كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب".

صلاح عبد الله يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد خسارة المنتخب

وتابع موجهًا رسالة لمحمد صلاح: "مش الأب ساعات يزعل من ابنه، أنا معلش زعلان من ابني، اعمل حتى إنك بتبذل مجهود، إنك بتحاول تقطع، راجعوا الماتش وشوفوا، وأنا مش بتكلم على ضربة الجزاء، وأنا بقوله يلا شد حيلك، ارجع لينا تاني محمد صلاح وربنا يديك الصحة وطولة العمر".

معلومات حول صلاح عبد الله

بدأ الفنان صلاح عبد الله مشواره الفني فعلياً عندما شارك في مسلسل “سنبل بعد المليون” عام 1987 وشارك بدور صغير لكنه كان مؤثر، لهجة وطريقة كلام صلاح عبد الله أضحكت الجماهير ومن أشهر أدواره بعد ذلك دوره في مسلسل “ذئاب الجبل” في عام 1992 ويعتبر من أهم الأدوار التي زادت من شهرته، ورغم موهبته إلا أنه أسندت إليه الأدوار الصغيرة في البداية مثل دوره في فيلم “يا مهلبية يا”، إلى أن قدم دور أكبر في فيلم “الرغبة”، ثم فيلم “مواطن ومخبر وحرامي” والذي يعتبر نقلة في حياة صلاح عبد الله الفنية وحصل من خلاله على عدة جوائز، ثم توالت أعماله الفنية بعد ذلك.

شارك الفنان صلاح عبد الله كضيف شرف في مسلسل الإختيار في رمضان عام 2020 بمشاركة الفنان أمير كرارة، الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، الفنان أحمد العوضي، الفنانة دينا فؤاد، وقد جسد دور والد طارق

تزوج الفنان صلاح عبد الله و رزق بثلاث بنات هم دنيا وشروق وجنى، وقد تعرض لوعكة صحية شديدة في عام 2010 لكنه عاد في أحسن حال.