/689127/الست-المصرية-ناصحة-ناجي-فرج-يكشف-سر-انجذاب-المصريين-للذهب-عيار-21-وليس-24

قال ناجي فرج مس تشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن نسبة الزيادة في أسعار الذهب حوالي 100 جنيه الفترة الماضية، منوها ان أسعاره شهدت ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، مشيرا الى ان الذهب مازال الذهب ملاذ آمن واحتياطي استراتيجي للأفراد والدول، حيث انه الاستثمار الجيد ومن أنجح الأوعية الاستثمارية.

واستطرد ناج ي فرج مس تشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، ان صناديق الاستمار العالمية والبنوك المركزية، ما زالت تقوم بشراء الذهب بقوة ، حيث ان سعره في البورصات العالمية يتخطى 1125 دولار، حيث انه الملاز الامن والاحتياطي الاستراتيدي للدول، مضيفا:” استمار امن وما بيزعلش حد وهذه الامو منذ القدم وليست وليدة الصحة، حيث انه ملاذ ىمن للأفراد وللدول أيضا”.

الست المصرية ناصحة.. ناجي ف ر ج يكشف سر انجذاب المصريين للذهب عيار 21 وليس 24

واستطرد ان عيار 24 بقيمة 1125، والجنيه الذهب 7900 جنيه و ع يار 18 سعره 840 جنيه حيث ان المصريين يقومون بشراء الذهب عيار 24 على هيئة سبائك، مفسرا سر انجذاب المصريين للذهب عيار 21 وليس عيار 24، قائلا:” ان الثقافة السائدة هي شراء الذهب عيار 21 لان المصنعية في هذا العيار أقل من عيار 24 كما ان الست المصرية ناصحة لا تتكبد عناء المصنعية بالاضافة الى انها تقوم بالتزين به”.