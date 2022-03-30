محافظ الاسكندرية يفتتح فعاليات احتفالية المحافظة بيوم المرأة العالمى

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العالمى الذى تنظمه المحافظة بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، ورؤساء الأحياء، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.
وقدم المحافظ التحية للمرأة، معربا عن سعادته بتواجده للاحتفال بالمرأة المصرية، مؤكداً الاهتمام الذى توليه الدولة للإرتقاء بمكانة المرآة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال المحافظ إنه من الصعب الحديث عن الدور الذى تقوم به المرأة وخاصة المرأة المصرية، مشيراً إلى أن تاريخ المرأة المصرية عبر العصور المختلفة تاريخ مشرف وحافل بالإنجازات، فالمرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسئوليتها الوطنية والإجتماعية كشريك فعّال فى المجتمع المصرى، مؤكدا دعم المحافظة الكامل للمرأة وخاصة المرأة السكندرية على كافة الأصعدة.
وكرم المحافظ عددا من النماذج السكندرية المضيئة، كما كرم السيدات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من رؤساء الأحياء ومديرى المديريات والإدارات، مشيداً بدورهن وتميزهن فى العمل.
وشارك فى إحياء الحفل عدد من النجوم محبى مدينة الإسكندرية الذين ساهموا تطوعًا منهم فى إخراج الاحتفالية بصورة مشرفة، وعلى رأسهم؛ كورال فريق جوانا الفريق الرسمى لمحافظة الإسكندرية، والفنانة سيمون والفنان لؤى والشاعر عمرو حسن.
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