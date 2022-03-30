/689070/وزير-الرياضة-كان-يجب-مزاكرة-المباراة-جيدا--وجماهير-مصر-في-السنغال-آمنين

اكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،على انه بعد خسارة المنتخب المصري من السنغال فان كل من حضرو المبارة بخير ، موضحا ان هناك ضغط شديد تعرضت له الجماهير، مزيدا:” الجماهير تعرضت لـ بعض الأشياء غير المقبولة منها القاء زجاجات المياه عليهم”.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج يحدث فى مصر تقديم الاعالمي شريف عامر المذاع على قناة ام بس سي مصر أن الجماهير تعرضت لـ بعض المناوشات قبل المباراة وتدخلت لاحتواء الموقف، وبوجود سفيرة مصر فى السنغال.

وزير الرياضة: كان يجب مزاكرة المباراة جيدا .. وجماهير مصر في السنغال آمنين

ولفت الدكتور اشرف صبحي ان الجمهور المصري فى داكار استقل الأتوبيسات وفى طريقه الآن للمطار من أجل العودة لمصر، مطمئنا الجميع بان الجماهير بخير ولا داعهي للقلق.

ونوه وزير الرياضة اشرف صبحي ان انه مع الاستقرار، ولا يكون مع نقطة و من بداية السطر، وذلك لأن هناك بطولة الأمم الأفريقية فى 2023، مطالبا من اتحاد الكرة التخطيط وبهدوء للمرحلة المقبلة، ولابد من الحفاظ على قوام المنتخب، وأكد أن رسالته للاعبي المنتخب :" مش هننكسر و متتكسروش".

الجميع فى حالة غضب

وأوضح وزير الشبابوالرياضة أن الجميع فى حالة غضب، من الهزيمة، ولكن كان الأفضل أن نذاكر المباراة أكثر من ذلك، وكأن النهائى فى مصر وليس فى السنغال.