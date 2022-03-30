/689124/الكاميرون-تخطف-بطاقة-تأهل-المونديال-من-الجزائر-في-الوقت-القاتل

حقق منتخب الكاميرون الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 2/1، ضمن لقاء الإياب من تصفيات كأس العالم، ليتأهل الأخير للمونديال المقام في قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث تقدم المنتخب الكاميروني في الدقيقة 22 عن طريق تشوبو موتينج، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية بعدما عادلت الكاميرون نتيجة لقاء الذهاب.

الجزائر ضد الكاميرون

وضغط منتخب الجزائر بقوة حتى تعادل بعدما أضاع أكثر من فرصة، ليسجل هدف قاتل في الدقيقة 118 عن طريق أحمد توبه، ليظن الجميع أن الجزائر حسمت تأهلها، ولكن تعود الكاميرون بهدف في أخر دقيقة عن طريق إيكامبي الذي أهدى التأهل للأسود.

في المقابل شهدت جماهير الجزائر صدمة كبرى ونفس الأمر لجمال بلماضي مدرب الفريق، بعد السيناريو الصعب الذي حدث وتسبب في عدم تأهلهم لكاس العالم قطر 2022.

تونس والمغرب ينجحان في التأهل لكأس العالم

حقق المنتخب المغربي الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الطرفين في إياب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

رونالدو يقود البرتغال وليفاندوفيسكي مع بولندا إلى كأس العالم 2022

حقق المنتخب البرتغالي الفوز على نظيره القاري، منتخب مقدونيا الشمالية، في لقاء جمع بين الطرفين في الدور النهائي من ملحق تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

بهذا الفوز ينجح المنتخب البرتغالي من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة المباشرة من التصفيات، ليحصدها من الملحق على حساب مقدونيا الشمالية.

البرتغال ومقدونيا الشمالية

افتتح برونو فيرنانديز سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء، من خلال كرة قطعت من لاعبي مقدونيا الشمالية لتصل إلى برونو الذي مررها إلى رونالدو ليمررها إليه مرة أخرى ويسدد الأول تصويبة رائعة سكنت الشباك.

وأكد برونو بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 65 من خلال تمريرة رائعة من جوتا من الطرف الأيسر لصالح البرتغال قابلها برونو فيرنانديز بتسديدة من لمسة واحدة داخل الشباك.

افتتح عز الدين أوناجي الهدف الأول في الدقيقة الـ 21، وجاء الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول عن طريق طارق تيسودالي.

وسجل عز الدين أوناجي هدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الـ 54 من عمر اللقاء، واختتم أشرف حكيمي سجل التهديف بالرابع في الدقيقة الـ 69 من المباراة.

وبهذا الفوز نجح المنتخب المغربي من حصد بطاقة التأهل إلى مونديال قطر، بعد تحقيق الفوز على الكونغو بنتيجة 5 مقابل 2 هدف، مجموعي مبارتي الذهاب والإياب.