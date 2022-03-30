/689123/نشرة-أخبار-الفن-نورهان-شعيب-تثير-الجدل-بظهورها-بالحجاب-طليقة-أحمد-الفيشاوي-لمتداولي-صورهما-الساخنة-في-واحد-في-حياتي-وهذا-رد-تامر-حبيب-على-منتقدي-قبلاته-للفنانات

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

طليقة أحمد الفيشاوي لمتداولي صورهما الساخنة: «في واحد في حياتي عيب كده»

أعادت طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ندى الكامل نشر صورة لها منشورة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقبل أحمد الفيشاوي على الريد كاربت، وطلبت من الجميع التوقف عن نشر مثل هذه الصور لأن بحياتها إنسان لا يقبل مثل تلك الصور.

علقت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي على إحدى الصور المنتشرة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقبل أحمد الفيشاوي في إحد المهرجانات التي ظهرا فيها سويًا وقت زواجهما، وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: " خلاص بقي ..وعيب كده..دي دلوقت منطقه اعراض ..والحياه دي خلصت وراحت..وانا ست مشيت ب ادبي واحترامي..ملوش لزوم اخبار زي دي بعد شهور من الانفصال".

واستكملت: " مش كل شويه حد هيضايقني ب حاجه زي دي...انا بتضايق وبحس اني كأني مخدتش قرار ان الناس تنساني.. وكأني معملتش حاجه ولا حاولت جاهده اني امشي واختار الراحه".

وقالت ندى الكامل أيضًا: "لو مش هاممكوا انا..الرجاء المحافظه علي اللي حواليا وان فيه شخص او ناس لما بتشوف الكلام ده بيزعلوا لانه فات وانا قفلت عليه وبدأت حياه وصفحه جديده وحب وراحه كنت بتمناها"، وكأنها تبعث برسائل غير مباشرة إلأى أحمد الفشاوي عن دخول آخر إلى حياتها، وأنها فضلت البعد عن الفيشاوي للحصول على الراحة والبعد عن التعب.

وأضافت: " مره تانيه حياتي فيها انسان ميحبش كده ابدا وانا ممنونه ليه انه تخطي الحاجز ده".

وقالت الكامل في نهاية تعليقها: "بلاش خوض في اللي عدي وكان بارادتي اني اعديه..ودي مش اول مره اشوف حاجه زي دي...بعدي كتير بس كان لازم وقفه شويه ..انا مبقتش ماده اعلاميه ولا بحاول"، ودعمها متابعيها ومحبيها على موقع إنستجرام، وطالبوا جميع الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الحفاظ على خصوصيتها.

تامر حبيب عن هجوم قبلاته للفنانات: «بيواسوني وكمان الرجالة بتبوسني»

خرج السيناريست تامر حبيب عن صمته ليرد للمرة الأولى على مهاجمي قبلاته لصديقاته من الوسط الفني فضلًا عن ارتدائه حلق، مؤكدًا أنه لا يري معصية في ذلك الأمر.

وقال تامر حبيب في تصريحات تلفزيونية: "طول عمري في ركن الأخبار من زمان، دا حتى وأنا واقف في عزاء أمي بمسجد عمر مكرم قالوا دول بيبوسوا بعض ويجهرون بالمعصية، معصية إيه، لما حد يواسي صديقه ويبوسه أو يحضنه تبقى معصية؟"

وتابع: "أحب أقولهم أن ده دار مناسبات مش مسجد، وبعدين بتجيبوا ليه الستات بس وهما بيبوسوني ما فيه رجالة كمان وخلاتي وعماتي كانوا بيبوسوني، ودي لعنة السوشيال ميديا"

واختتم تامر حبيب حديثه قائلًا: لما بنزل صورة وأنا على البحر بتعرض للانتقادات هما عايزين نلبس طرابيش مثلا ما طبيعي نلبس مايوهات وأه أنا لابس حلق إيه المشكلة؟ لأني عايز أكون نفسي".

نورهان شعيب تثير الجدل بظهورها بالحجاب قبل حلول شهر رمضان

شاركت الفنانة نورهان شعيب صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وظهرت فيها مرتدية للحجاب، وعلقت عليها: إيه يا ترى؟ وقد انهالت التعليقات عليها بكثرة من “ألف مبروك” إلى “ربنا يثبتك” ومنها “دي أحسن خطوة قبل رمضان”.