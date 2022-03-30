/689121/بين-الداعم-والمهاجم-تعليقات-نجوم-الفن-على-خسارة-مصر-من-السنغال

سادت حالة من الحزن الشديد على الشعب المصري بعد خسارة مباراة الإياب، ودعم العديد من نجوم الفن المنتخب المصري كما هاجم بعضهم المنتخب، وبين مؤيد ومعارض للأداء، يرصد لكم دوت الخليج تعليقات الفنانين بعد المباراة وذلك خلال السطور القادمة.

مايا دياب ومنتخب مصر

كتبت مايا دياب عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شرفتوا مصر وكل اللي بيحبوا مصر.. إنتوا أبطال وراسكم دايما مرفوع حتى لو الحظ ما حالفكمش ‎# منتخب_مصر”.

مجدي الهواري ومباراة مصر والسنغال

وعلق المخرج مجدى الهواري علي خسارة منتخب مصر من السنغال وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر “‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ليلة حزينة”.

نبيل الحلفاوي وخسارة المنتخب المصري

كما كتب الفنان القدير نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات تويتر: “‏‏‏‏‏‏‏‏لما صلاح وزيزو الاتنين يضيعوا. ما نقدرش نقول غير قدر الله وما شاء فعل، شوفوا لنا حل بقى في ضياع الشخصية الهجومية لمنتخب مصر من بعد حسن شحاتة، خلوه أول شرط في اختيار المدير الفني الجديد”.

سمية خشاب وخسارة المنتخب من السنغال

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏متحرقوش دمكوا علي الماتشات، كفاية حياتكم واللي فيها، مفيش حاجة مستاهلة.. دقي يا مزيكا وقوموا ارقصوا”.

أمينة للسنغال: يبتليكم بنصيبة

وقالت المطربة الشعبية أمينة من خلال مجموعة فيديوهات عبر خاصية ستوري من حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهبر انستجرام: أهو اللي بيحصل من ضغوطات وسفالة وليزر وشتايم وقلة أدب وسفالة جمهور مش جدع مفيش مبروك يالا بقى.. دول راشين لينا عمل عندهم في شباكهم يالا الحمد لله بيتليكم بنصيبة روحوا.

أحمد شامي: هتفضل الأفضل يا صلاح

ودعم المطرب أحمد شامي الفرعون المصري محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هتفضل الافضل و هفضل احبك و ادعمك”.

ركلات الجزاء الترجيحية لمباراة مصر والسنغال

- كوليبالي يهدر للسنغال

- محمد صلاح يهدر لمصر

- ساليو سيس يهدر للسنغال

- زيزو يهدر لمصر

- إسماعيل سار يسجل للسنغال

- عمرو السوليه يسجل لمصر

- بامبا ديانج يسجل للسنغال

- مصطفى محمد يهدر لمصر

- ساديو ماني يسجل للسنغال