/689119/كيروش-يعلن-استقالته-من-تدريب-منتخب-مصر-بعد-الخسارة-من-السنغال

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، استقالته من تدريب الفراعنة، بعد الهزيمة أمام السنغال وعدم التأهل لكاس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب كيروش على حسابه الشخصي على تويتر: "انتهى الحلم /نحن نبذل قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافيا"

وأكمل: "من أعماق قلبي امتناني لاتحاد مصر على شرف تدريب المنتخب الوطني".

وأردف: "إلى كل لاعبي فريقي وموظفيي ، تقديري وشكرًا متواضعًا لكم. سوف تكون دائما في قلبي".

وينص عقد كيروش المبرم مع اتحاد الكرة بأنه في حالة عد تأهل منتخب مصر لكأس العالم يتم فسخ العقد تلقائياً.

هاجم رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، كارلوس كيروش عقب خسارة مصر أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، وعدم التأهل رسمياً لكأس العالم.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية على قناة تن ببرنامج "البريمو": " كيروش يتحمل النتيجة بسبب التشكيل بتاعه الغريب، أزاي يشرك رامي ربيعة أساسي، دا واحد مبيلعبش في الأهلي وعايزين يمشوه".

وأكمل: " كنا هنقول كيروش أخطأ لو مثلا أشرك أيمن أشرف، لكن لاعب واحد مبيلعبش، هو رامي ربيعة دا ميسي الدفاع عشان يلعب، واتصاب بعد ربع ساعة وكلفنا تغيير وهدف في أول المباراة".

وأضاف: " نفس الأمر لعمر جابر الذي ظهر بشكل سئ خلال اللقاء، وكان ثغرى في التشكيل، إمام عاشوور نزل وأدى مواجهة مميزة وسيطر على ماني".

وأردف: " منتخب السنغال متواضع فنياً ومقدمش أي حاجة، وأحنا اللي قدناهم الفرصة، وكان أسهر مرة ممكن نوصل فيها كأس العالم".

وأختتم قائلاً: " أزاي كيروش عنده زيزو وأفشة وراكنهم بره، أحنا مش بنلعب كورة طوال المباريات الأخيرة مع كيروش ولازم يتحاسب، هو جي عشان نوصل كأس العالم وفشل وخرجنا".

نتيجة مباراة مصر والسنغال

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعدما انتهى اللقاء بنتيجة 1/0 ليعادل الفريق نتيجة الذهاب، ضمن لقاء الإياب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم.

بدأ منتخب السنغال بضغط كبير على منتخب مصر، مستغلين الصخب الجماهيري الكبير لهم وهددوا مرمى مصر مبكرا.

وافتتح منتخب السنغال سجل التهديف مبكراً في شباك منتخب مصر، في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، وجاء الهدف الأول عن طريق بولاي ديا، من خلال تسديدة سهلة في شباك الشناوي بعد تخبط بين مدافعي المنتخب الوطني في منطة الستة يارده.

مصر ضد السنغال

وبدأ بعدها منتخب مصر في استعاده الأداء بعد الارتباك في أول 10 دقائق، واُصيب رامي ربيعه ولم يستطيع استكمال المباراة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

ركلات الجزاء الترجيحية

- كوليبالي يهدر للسنغال

- محمد صلاح يهدر لمصر

- ساليو سيس يهدر للسنغال

- زيزو يهدر لمصر

- إسماعيل سار يسجل للسنغال

- عمرو السوليه يسجل لمصر

- بامبا ديانج يسجل للسنغال

- مصطفى محمد يهدر لمصر

- ساديو ماني يسجل للسنغال