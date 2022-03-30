تونس والمغرب ينجحان في التأهل لكأس العالم

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حقق المنتخب المغربي الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الطرفين في إياب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح عز الدين أوناجي الهدف الأول في الدقيقة الـ 21، وجاء الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول عن طريق طارق تيسودالي.

وسجل عز الدين أوناجي هدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الـ 54 من عمر اللقاء، واختتم أشرف حكيمي سجل التهديف بالرابع في الدقيقة الـ 69 من المباراة.

وبهذا الفوز نجح المنتخب المغربي من حصد بطاقة التأهل إلى مونديال قطر، بعد تحقيق الفوز على الكونغو بنتيجة 5 مقابل 2 هدف، مجموعي مبارتي الذهاب والإياب.

رونالدو يقود البرتغال وليفاندوفيسكي مع بولندا إلى كأس العالم 2022

حقق المنتخب البرتغالي الفوز على نظيره القاري، منتخب مقدونيا الشمالية، في لقاء جمع بين الطرفين في الدور النهائي من ملحق تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

بهذا الفوز ينجح المنتخب البرتغالي من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة المباشرة من التصفيات، ليحصدها من الملحق على حساب مقدونيا الشمالية.

البرتغال ومقدونيا الشمالية

افتتح برونو فيرنانديز سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء، من خلال كرة قطعت من لاعبي مقدونيا الشمالية لتصل إلى برونو الذي مررها إلى رونالدو ليمررها إليه مرة أخرى ويسدد الأول تصويبة رائعة سكنت الشباك.

وأكد برونو بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 65 من خلال تمريرة رائعة من جوتا من الطرف الأيسر لصالح البرتغال قابلها برونو فيرنانديز بتسديدة من لمسة واحدة داخل الشباك.

بولندا تخطف بطاقة التأهل من السويد

وعلى الجانب الأخر حقق المنتخب البولندي الفوز على السويد بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الطرفين في الدور النهائي من ملحق تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

بهذا الفوز ينجح المنتخب البولندي من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة المباشرة من التصفيات، ليحصدها من الملحق على حساب السويد.

افتتح روبيرت ليفاندوفيسكي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخمسين، وسجل زيلنيسكي الهدف الثاني في اللقاء ليؤكد على بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.