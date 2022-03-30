محمد هنيدي مستنكرًا سلوك جمهور السنغال:«كنت قاعد قدام الشاشة مش شايف من كتر الليزر»

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دوت الخليج يرصد استنكار محمد هنيدي لسلوك جمهور منتخب السنغال.

محمد هنيدي يعلق على خسارة المنتخب الوطني في مباراة السنغال

وكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "أنا عن نفسي كنت قاعد قدام الشاشة مش شايف من كتر الليزر.. تقريبًا كانوا بيوزعوا ليزر على كل الجمهور قبل مايدخلوا".

محمد هنيدي يصور فيلم الجواهرجي

من جانبه، ينشغل النجم محمد هنيدى في تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجي"، مع النجمة منى زكى وهو الفيلم الذي يجمعهما سويا بعد فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي مر على إنتاجه أكثر من 20 عاما. فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، كما وقع الاختيارعلى الفنان أحمد السعدني ليكون أمام هنيدى ويجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم، والفنانة ريم مصطفى، وآسر ياسين، وأحمد حلاوة، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدي، ويخرجه إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.

وتألق مؤخرًا في فيلم "الإنس والنمس" من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل، وحاليا موجود في دور العرض السينمائي.

يدور الفيلم حول شاب يسمى "تحسي" يعمل مديرا لبيت الرعب في الملاهي، ويحب فتاة تدعى "نارمين"، وتجسد شخصيتها منة شلبي، ويكتشف أنها من عالم الجن، وخلال الأحداث تمتزج اللقطات المضحكة، بمشاهد يُفترض أنها ضمن الرعب والإثارة.

معلومات حول محمد هنيدي

الفنان محمد هنيدي أحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما المصرية والعربية، وصاحب مسيرة فنية طويلة ومليئة بالانجازات والأعمال الكوميدية الرائدة، وبدأ مسيرته منذ التسعينيات إلى وقتنا الحالي.

ولد محمد هنيدي بمحافظة الجيزة في مصر، وحصل على بكالوريوس معهد السينما عام 1991، بدأت موهبته الكوميدية في الظهور مبكراً منذ طفولته، قبل أن يصقل موهبته في فترة الجامعة، وكان مسرح الجامعة هو بداية عمله التمثيلي، قبل أن يكتشفه المخرج يوسف شاهين ويمنحه أبرز أدواره في بداياته في فيلم "اسكندرية كمان وكمان" عام 1991، وشارك مع المخرج خيري بشارة في فيلم "يوم حلو يوم مر" مع فاتن حمامة عام 1988، وتابع بعدها المشاركة في الأعمال الفنية ومنها فيلم "قلب الليل" و"سرقات صيفية" و"البخيل وأنا" وغيرها.

واستمر محمد هنيدي على قمة الأفلام الكوميدية منذ نهاية التسعينيات إلى وقتنا الحالي، وقدم في السنوات الأخيرة عدة أفلام مثل "أمير البحار" و"تيتة رهيبة" و"يوم ملوش لازمة" وفيلم "الإنس والنمس" في 2021، وغيرها من الأفلام.