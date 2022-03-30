غدًا.. مباحثات «مصرية - أنجولية» بالقاهرة على مستوى وزيرى الخارجية

جدة - نرمين السيد - ويتناول اللقاء العلاقات "المصرية الأنجولية" وسبل تعزيزها فى كافة المجالات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا فى ختام المباحثات.
كما يستقبل وزير الخارجية، فى اليوم نفسه، فولكر بيرتس، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان "يونيتامس"، كما يلتقى شكرى مع روبرتو سواريز سانتوس، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال.
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