مصر والإمارات تمددان الشراكة الاستراتيجية فى التحديث الحكومى

يأتى توقيع الاتفاقية ليعزز الشراكة الاستراتيجية فى التحديث الحكومى التى أطلقتها الحكومتان ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات عام 2018.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن النتائج الإيجابية التى تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية فى التحديث الحكومى الموقعة بين البلدين عام 2018 كانت حافزا لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربى ملهم للتعاون البناء فى مجال العمل الحكومى.
وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية تسعى إلى نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى ورفع كفاءة المؤسسات وفقا لرؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو الخدمات ومثل هذه الاتفاقيات تساعد على تحقيق هذا الهدف.
وأوضحت السعيد أن الاتفاقية تشمل أربعة محاور استراتيجية تتضمن التميز الحكومى، والاقتصاد، والخدمات الحكومية، وبناء القدرات.
وأكد محمد القرقاوى أن تعزيز اتفاقية الشراكة يعكس الرؤى المشتركة لقيادة البلدين فى بلورة نموذج عربى مشترك وملهم للتعاون فى التحديث الحكومى الهادف لتعزيز حياة المجتمعات والارتقاء بمستويات الإدارة والكفاءة الحكومية.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر فى التحديث الحكومى تشكل إضافة جديدة إلى سجل العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع البلدين، وتترجم رؤاهما المشتركة عبر تبادل الخبرات والتجارب الملهمة، والتعاون الفاعل لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز العمل الحكومى، وتطوير أفضل الممارسات فى مجالات الأداء المتميز والابتكار وغيرها من المجالات.
وشهدت الشراكة فى التحديث الحكومى بين الإمارات ومصر تحقيق العديد من الإنجازات والمحطات المهمة، ومن أبرزها عقد النسخة الأولى والثانية من مؤتمر مصر للتميز الحكومى بمشاركة إماراتية واسعة، وإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى، وإطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلبة الجامعات، وتنفيذ عدد كبير من ورش العمل لموظفى الحكومة المصرية من مختلف الوزارات والقطاعات والمحافظات.
وفى محور بناء القدرات الحكومية، تم خلال فترة الشراكة تدريب أكثر من 20 ألف مسؤول وموظف من الحكومة المصرية فى مختلف مجالات تطوير العمل الحكومى، إضافة إلى عقد سلسلة من ورش العمل فى مجال التميز الحكومى.
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