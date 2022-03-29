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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رفع الحظر عن تصدير النحل المصري إلى المملكة العربية السعودية.
دوت الخليج
السيد القصير: رفع الحظر عن تصدير النحل المصرى إلى المملكة العربية السعودية
وجاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي يفيد بقيام وزارة الزراعة السعودية برفع الحظر المفروض علي استيراد نحل العسل المصري حيث تم عقد اجتماع بالرياض بين رئيسا الحجر الزراعى فى مصر والسعودية على هامش إجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة.
رفع حظر استيراد النحل المصري من الجانب السعودى
وناقش الطرفان رفع حظر استيراد النحل المصري من الجانب السعودى.
هذا و أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي ، أن الجانب المصري جاهز لتنفيذ كافة اشتراطات الجانب السعودي فيما يخص النحل المصرى وذلك من خلال هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع المعاهد البحثيه المتخصصة.
وقد أشاد العطار علي جهود الجانب المصرى فى هذا الملف، حيث اتفق الطرفان علي استئناف تصدير النحل المصري حيث تم اليوم إدراج مصر ضمن المناشئ المعتمدة لاستيراد نحل العسل علي المنظومة الالكترونية الخاصة بذلك لدي الجانب السعودي.
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