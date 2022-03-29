عمرو محمود ياسين مستاءً من أداء محمد صلاح: «ازاي كان وحش بالشكل دا»

/689115/عمرو-محمود-ياسين-مستاء-من--أداء-محمد-صلاح-ازاي-كان-وحش-بالشكل-دا

وجه السيناريست المصري عمرو محمود ياسين انتقادًا لازعًا لـ لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح بعد خسارة المنتخب الوطني في مباراة الإياب أمام فريق السنغال.

دوت الخليج يرصد تعليق السيناريست عمرو محمود ياسين على أداء محمد صلاح في مباراته مع السنغال.

عمرو محمود ياسين يعلق على هزيمة المنتخب الوطني أمام السنغال

وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إزاي محمد صلاح النهاردة كان بهذا السوء؟ إزاي كان وحش بالشكل دا؟

وتابع مطالبًا بمنع استخدام الليزر من ملاعب كرة القدم قائلًا: "أكيد مش ده السبب.. لكن بجد الليزر لازم يتمنع من ملاعب كرة القدم".

عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير

على الصعيد الآخر، كشف الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، تفاصيل حادث السير الذي تعرض له مؤخرًا.

وكتب ياسين، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "عاجز عن الشكر والتقدير لكل من قام بالاتصال أو إرسال رسائل لي اليوم.. أنا بشكركم جدا.. ربنا نجاني الحمد لله من الموت".

وأضاف: "للأسف الإرهاق الشديد كان وراء الحادث، وكان بقالي ٣٦ ساعة صاحي.. وللأسف نمت وأنا سايق واصطدمت بأوتوبيس ولم أفق إلا والـAir bags مفتوحين وكل شيء كان انتهى".

وانهالت الرسائل والدعوات من الوسط الفني والجمهور على «ياسين» عبر حساباته على السوشيال ميديا، وأرجع الكثيرون سبب الحادث إلى الحسد بسبب تألقه في حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك التي حققت نجاحا كبيرا في جميع أجزائها.

عمرو محمود ياسين يتألق بحكاية تاج رأسنا بابا

وتألق محمود ياسين مؤخرًا بحكاية «تاج راسنا بابا»، بطولة صلاح عبد الله وبسمة داوود ومنة فضالي.

وأشاد المؤلف عمرو محمود ياسين، بأداء الفنانين المشاركين في حكاية «تاج راسنا بابا»، من مسلسل «نصيبي وقسمتك».

وقال عمرو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «كانت تجربة جميلة وثرية، كل الفنانين أدوا أدوراهم بشكل يفوق ما تمنيت رغم صعوبة الظروف وقلة النوم والراحة، فعلا تعبنا جدا، ونمنا واحنا سايقين، لكن سعيد أن الحكاية نالت إعجاب الجمهور الحمد لله».

واختتم: «ألف مبروك للمخرج محمد الخبيري هذه الانطلاقة الرائعة».