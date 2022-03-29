رونالدو يقود البرتغال وليفاندوفيسكي مع بولندا إلى كأس العالم 2022

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حقق المنتخب البرتغالي الفوز على نظيره القاري، منتخب مقدونيا الشمالية، في لقاء جمع بين الطرفين في الدور النهائي من ملحق تصفيات كأس العالم 2022 قطر.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
بهذا الفوز ينجح المنتخب البرتغالي من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة المباشرة من التصفيات، ليحصدها من الملحق على حساب مقدونيا الشمالية.
البرتغال ومقدونيا الشمالية
افتتح برونو فيرنانديز سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء، من خلال كرة قطعت من لاعبي مقدونيا الشمالية لتصل إلى برونو الذي مررها إلى رونالدو ليمررها إليه مرة أخرى ويسدد الأول تصويبة رائعة سكنت الشباك.
وأكد برونو بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 65 من خلال تمريرة رائعة من جوتا من الطرف الأيسر لصالح البرتغال قابلها برونو فيرنانديز بتسديدة من لمسة واحدة داخل الشباك.
بولندا تخطف بطاقة التأهل من السويد
وعلى الجانب الأخر حقق المنتخب البولندي الفوز على السويد بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الطرفين في الدور النهائي من ملحق تصفيات كأس العالم 2022 قطر.
بهذا الفوز ينجح المنتخب البولندي من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة المباشرة من التصفيات، ليحصدها من الملحق على حساب السويد.
افتتح روبيرت ليفاندوفيسكي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخمسين، وسجل زيلنيسكي الهدف الثاني في اللقاء ليؤكد على بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.
تشكيل منتخب البرتغال أمام مقدونيا الشمالية
حراسة المرمى: دييجو كوستا.
خط الدفاع: نونو مينديز، بيبي، دانيلو، جواو كانسيلو.
خط الوسط: أوتافيو هنريكي، جواو موتينيو، برونو فرنانديز.
خط الهجوم: برناردو سيلفا، دييجو جوتا، كريستيانو رونالدو.
تشكيل بولندا أمام السويد
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: بيليك، جليك، بيدناريك.
خط الوسط: ماتي كاش، جورالسكي، جاكوب مودر، بيريشينسكي.
خط الهجوم: زيلينسكي، ليفاندوفسكي، شيمانسكي.
تشكيل السويد أمام بولندا
حراسة المرمى: أولسن.
خط الدفاع: دانيلسون، ليندلوف، كرافت، أوجوستينسون.
خط الوسط: كولوسيفسكي، أولسون، كالستروم، فورسبيرج.
خط الهجوم: كوايسون، إيزاك.
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