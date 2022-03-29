/689110/بعد-قرار-حبسه-حمو-بيكا-يتصدر-محركات-البحث-بوصول-أغنية-أنتي-معلمة-لـ-74-مليون-مشاهدة

تصدر حمو بيكا وعمر كمال محركات البحث بعد صدور حكمه بحبسه لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، ويرجع السبب في ذلك إلى تهم موجهه لهم تتعلق باستغلالهما مقطع فيديو للرقص والغناء للراقصة البرازيلي “لورديانا” بغرض الربح.

دوت الخليج

ومن الجدير بالذكر، أن كان المقطع الذى تسبب فى الحكم على حمو بيكا وعمر كمال بالحبس لمدة عام على انغام أغنية انتى معلمة، و صدرت هذه الأغنية منذ عام عبر الصفحة الرسمية لعمر كمال وقد حققت إلى الأن 74 مليون مشاهدة.

وأقرت المحكمة ببراءة الراقصة لورديانا وذلك بسبب مقطع فيديو ترقص به الأخيرة على أنغام مهرجان انتي معلمة، وألزمت المحكمة الاقتصادية حمو بيكا وعمرو كمال بدفع كفالة 10 آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ الحكم بالحبس، فضلا عن غرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما.

كلمات أغنية أنتي معلمة

وكانت كلمات الأغنية كالآتي: انتي معلمه في الشياكه والاناقه نظره منك اقوى طاقه واخده جايزه في الاباقه بنت ناس متعلمه انتي معلمه

برنسيسه وبنت باشا دي بقلوه لا بوغاشه عملت علي قلبي الكماشه بقها اد السمسمه انتي معلمه

كل دقه رايحه جايه بتناديكي يانور عنيا انتي بطل الجمهوريه في الجمال متقسمه انتي معلمه

ايه اللي جرى ايه اللي حاصل انتي سايبتي المفاصل عقلي قام غايب وفاصل اهدي شوايه ياعمنا

اه ياست الكل يافل سانيوره ومالكيش حل انا قاطع ليكي مش هاحل هاسحرلك واعملك جن

مافطومه ياناس شربات معموله بحلويات بسكوته وغزل بنات لما بتظهر كله سكات

انتي معلمه انتي جسمك ده مزيكا ماسحه الكل بالاستيكه تاخدي اسكار بيه في امريكا ماتيجي نعيش بقي سننا انتي معلمه

انتي سهم في قلبي اترما انتي صاعبه في الترجمه انتي نجمه فوق السما اكتبو قصة حبنا انتي معلمه انتي yes وهما No انتي قطعم من الجاتوه انتي نجمه وهما شو عليكي ماشيه تهدنا

انتي معلمه انتي ملكة المجره انتي جوه وهما بره وضعك يسمحلك وحره مانتي مافيش منك هنا

بعشق لونها وكسفها بتجنن لما بشوفها شئ صعب اني انا اوصفها بتهجا اسمها وحروفها

مجنون ومريض بالحب شفتها قلبي انا راح طب الحقني انجدني يارب دي حياتي وبنت القلب

وانتي معلمه الشفايف حلوه ياباه ايوه دي زعيمة عصابه في الاصول اخر طايبه في الرقه بقي متمكنه

انتي معلمه ضربالي شعرها برتقاني وبترقص طحن علي الاغاني وعلي التيك توك مدلعاني اهدي شويه ومش كده

انتي معلمه لبسه البوت ويا النضاره والجيبه مفتوحه من وراه عنيها تقولش ياناس سناره بترمي الطعم يشدنا انتي معلمه

اه ياست الكل يافل سانيوره ومالكيش حل انا قاطع ليكي مش هاحل هاسحرلك واعملك جن

مافطومه ياناس شربات معموله بحلويات بسكوته وغزل بنات لما بتظهر كله سكات