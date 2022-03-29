أخبار البرلمان رسميا..النواب يوافق نهائيا على العلاوات وزيادة المعاشات وورفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700..والصرف من إبريل الثلاثاء 29 مارس 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرة سارة للمصرين.. الكاف يدرس إعادة مباراة السنغال على أرض محايده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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