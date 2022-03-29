قصص الحب تُشعل دراما رمضان 2022.. تعرف على أبرزها

/689101/قصص-الحب-تشعل-دراما-رمضان-2022-تعرف-على-أبرزها

يُشعل الماراثون الرمضاني 2022 الذي يفصلنا عن حلوله أيام قليلة، قصص حب تجمع النجوم بالفنانات في عدد من المسلسلات الاجتماعية منها والكوميدية، والتي تضفي حالة من الرومانسية الفريدة التي اشتاق الجمهور إلى رؤيتها في الأعمال الفنية المعروضة على الساحة.

وفي هذا الصدد، يرصدتحيا مصر أبرز قصص الحب في دراما رمضان 2022.

محمد رمضان ودينا الشربيني في المشوار

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول قصة حب بين بطلا العمل محمد ورمضان و دينا الشربيني ولكن يكون هناك العديد من العوائق مما يجعل أحداث العمل في تصاعد مستمر.

ويشارك في بطولة مسلسل «المشوار» محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، ندا موسى، أحمد صفوت، سارة عبدالرحمن، محمد حمامصي، والعمل من تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.

خالد النبوي ونور في راجعين يا هوى

تدور أحداث قصة مسلسل راجعين يا هوى حول قصة حب تجمع بين الفنانين خالد النبوي ونور، ولكن تحدث العديد من المشاكل تعرقل حياتهم وتتشابك الأحداث.

المسلسل يدور في إطار إجتماعي وعدد حلقاته 15 حلقةو، مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أكرم حسني وهنادي مهنى في مكتوب عليا

تقدم هنادي مهنى شخصية سلمى موظفة في بنك، ويحبها أكرم حسني دون أن تعرف، ويسعى للتقرب منها بطرق كوميدية، حتى تعرف حقيقة مشاعره تجاهها، ولأنها شخصية تسير وراء قلبها ولا تنخدع بالمظاهر، ترتبط به لثقتها أنه يحبها، ووسط أحداث كوميدية كثيرة تكتشف مدى جدعنته وطيبته وخفة ظله، وتصبح بجانبه طوال الوقت.

ويشارك البطولة مع أكرم حسني كل من آيتن عامر، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، عزة لبيب، محمد طعيمة، هلا رشا ومحمود السيسي، مسلسل مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

عمرو سعد وأسماء أبو اليزيد في توبة

كشف البرومو الحب الذي يجمع عمرو سعد وأسماء أبو اليزيد التي تجسد دور زوجته، بينما يظهر ماجد المصري وهو يهدد الحارة بأكملها وعلى الجانب الآخر يحاول الزواج من أسماء أبو اليزيد.