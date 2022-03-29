محافظ قنا يقود جولة تفقدية لملاحقة محتكرى السلع فى أسواق المحافظة

أجرى اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، جولة تفقدية مفاجأة على الأسواق والمحلات التجارية سيرًا على الأقدام بمدينة قنا، لمتابعة أسعار السلع الغذائية ومحاربة الغلاء وجشع التجار، يأتي ذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية لفخامه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء وشن حملات تفتيشية علي الأسواق للتأكد من استمرارية المخزون الإستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين

وحذر محافظ قنا، التجار من محاولة استغلال المواطنين او احتكار السلع الغذائية أو تخزينها، موضحًا أنه سوف يتم معاقبة محتكري السلع وتطبيق الإجراءات القانونية في حال ضبطهم، من خلال غرفة العمليات المشكلة من المحافظة والتي تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين، لمتابعة جشع التجار وغلاء الأسعار والقضاء عليها، وتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والخضار والفاكهة واللحوم والسلع الأخرى".

حملات لمواجهة محتكرى السلع فى قنا

وإلتقى محافظ قنا بعدد من المواطنين خلال جولته ووجههم بالإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع أسعار السلع الغذائية، كما وجههم بالإقبال على منافذ البيع الخاصة بالمحافظة ومعارض أهلًا رمضان، مشيرًا إلي أنه تم توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة دون غلاء أو استغلال.

يُذكر أن محافظة قنا افتتحت ١١ معرض أهلا رمضان بمختلف مراكز المحافظة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة نسبة ٣٠٪؜ عن مثيلاتها بالاسواق ، كما تضم المحافظة ٢٩ منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين منها ١٣ منفذ للقوات المسلحة ، و ١٦ منفذ " أمان " تابع لوزارة الداخلية .

نجاح عملية دقيقة فى قنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح مستشفى قنا العام في إجراء قسطرة مخية معقدة بوحدة القسطرة المخية ضمن قوائم الانتظار، وأوضح “تاواضروس” في بيان، الثلاثاء، أن الفريق الطبي المكون من الأطباء حازم محمد عبدالخالق أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة التداخلية بجامعة طنطا واسلام المالكي استشاري المخ والأعصاب جامعه جنوب الوادي، واشرف أمين استشاري التخدير والعناية المركزة، وبمعاونة مصطفى الدسوقي محمود مشرف وحدة القسطرة وأحمد الحايس، فني الأشعة وفريق التمريض، شيماء عنتر فني تمريض، منى سعد، فني تمريض، سارة حسين فنى تمريض مشيرا أنهم نجحوا في إجراء قسطرة مخية لحالة مرضية كانت تعاني لفترة طويلة وقد تكللت العملية بالنجاح.