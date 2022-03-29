وكيل صحة قنا بعلن نجاح عملية دقيقة لمسن ضمن قوائم الانتظار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح مستشفى قنا العام في إجراء قسطرة مخية معقدة بوحدة القسطرة المخية ضمن قوائم الانتظار، وأوضح “تاواضروس” في بيان، الثلاثاء، أن الفريق الطبي المكون من الأطباء حازم محمد عبدالخالق أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة التداخلية بجامعة طنطا واسلام المالكي استشاري المخ والأعصاب جامعه جنوب الوادي، واشرف أمين استشاري التخدير والعناية المركزة، وبمعاونة مصطفى الدسوقي محمود مشرف وحدة القسطرة وأحمد الحايس، فني الأشعة وفريق التمريض، شيماء عنتر فني تمريض، منى سعد، فني تمريض، سارة حسين فنى تمريض مشيرا أنهم نجحوا في إجراء قسطرة مخية لحالة مرضية كانت تعاني لفترة طويلة وقد تكللت العملية بالنجاح.

وأضاف أن وحدة القسطرة المخية قد قامت بتنفيذ 12 قسطرة مخية حتى اليوم منذ إنشاء الوحدة وتشغيلها، من جانبه أوضح الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام أن وحدة القسطرة المخية تعد أحد العلامات الفارقة في الخدمة الطبية على مستوي مستشفيات المحافظة، مشيدا بجهود الفريق الطبي بالمستشفى والذين يعملون ليل نهار من أجل التخفيف ورفع العناء عن المرضي من أبناء المحافظة.وفي سياق أخر تفقد اليوم السيد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا أعمال الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال والتي إنطلقت منذ أيام بجميع قري ونجوع ومراكز المحافظة، حيث ناقش الدكتور راجي الفرق الطبية المتحركة في تنفيذ أعمال الحملة للتأكد من تغطية جميع المناطق والوصول لجميع الأطفال.

نجاح عملية دقيقة فى قنا

وشدد الدكتور راجي علي ضرورة الوصول إلى جميع الأطفال من منزل الي منزل ومن شارع الي شارع، وأضاف تاوضروس أن مديرية الصحة قد أعدت خطة تضمن من خلالها الوصول إلي جميع الأطفال المستهدفين من خلال 1349 فريق طبي متكامل ومدرب والذين تم تقسيمهم الي 243 فريق ثابت بالوحدات الصحية و1106 فريق متنقل تعمل من بيت إلي بيت .

من جانبه أشار الدكتور خالد الزمقان مدير إدارة الطب الوقائي والمشرف العام علي الحملة أن الحملة مستمرة حتي 30 مارس الجاري بهدف تطعيم جميع الأطفال بالمحافظة سواء المصريين وغير المصريين من سن يوم وحتي 5 سنوات بطعم ثنائي التكافؤ .