محافظ الإسكندرية: توفير 54 منفذا لبيع السلع للمواطنين بمختلف الأحياء

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن جميع الاجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار مع إتاحة السلع بأسعار مناسبة فى منافذ البيع تحت إشراف المديريات الخدمية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.





وأعلن الشريف - فى تصريح اليوم الثلاثاء- أنه تم إضافة 13 منفذا جديدا لبيع السلع(لحوم- دواجن- سلع غذائية) للمواطنين تحت إشراف مديرية الزراعة منها 4 منافذ ثابتة فى أحياء (منتزه ثان- شرق- غرب- وسط) و 9 منافذ متحركة فى مختلف أحياء المحافظة، وبذلك يصل إجمالى عدد المنافذ التى تحت اشراف مديرية الزراعة فى المحافظة إلى 54 منفذا ثابتا ومتحركا. بدوره أوضح مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية المهندس طارق زكى، أن المديرية تعمل بكل جهد لتوفير سلع بجود عالية للمواطنين، مشيرا إلى أنه تمت إضافة 4 منافذ ثابتة الأول بحى منتزه ثان ( فى المعمورة البلد قبلى بجوار الصيدلية البيطرية)، والمنفذ الثانى بحى شرق (شارع 20 من شارع أحمد أبو سليمان)، ومنفذ بحى غرب (فى المتراس 6 شارع 188 الورديان)، ومنفذ بحى وسط فى (شارع المهدى العباسى أمام مسجد إبراهيم عبد الباعث بمحرم بك).

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