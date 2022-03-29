/689107/رامي-جمال-بعد-خسارة-المنتخب-المصري-في-مباراة-الإياب-مش-نهاية-العالم

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني نظرًا لخسارة المنتخب المصري أمام السنغال في مباراة الإياب، وهون الكثير من نجوم الفن على المنتخب المصري بعد الخسارة، وكان أبرزهم رالمطرب رامي جمال.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق المطرب رامي جمال على خسارة المنتخب المصري وذلك خلال على السطور القادمة.

كتب رامي جمال عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي: مش نهايه الكون ومش وقت نجيب اللوم علي اي حد هارد لك لمنتخبنا بس المكسب الوحيد ان المدرب الفاشل واختياراته الفاشله هيمشي والكبير هيفضل كبير جه وقت مدرب وطني.

تأجيل حفل رامي جمال ورامي صبري

وعلى صعيد آخر، قد كشفت الجهة المنظمة لحفل كلا من الفنان رامي صبري، والفنان رامي جمال وفريق مسار اجباري، عن تأجيل الحفل للمرة الثانية، إذ كان من المقرر إقامتها في يوم 18 من شهر مارس الجاري، ثم أجلت ليوم 30، لتؤجل الان إلى موعد غير محدد.

يقام حفل رامي صبري ورامي جمال وفرقة مسار اجباري بمدينة نصر في مركز المؤتمرات، وكان من المقرر أن يقدم كلا منهما باقة من أروع أعمالهم الغنائية، ولكن لأسباب لم يعلن عنها يستمر تأجيل الحفل بشكل مستمر، خاصة وأنه حفل لنجوم كبار وفرقة حققت نجاحا كبيرا.

أغنية مع نفسي لـ رامي صبري

وكانت آخر أعمال الفنان رامي صبري أغنية «مع نفسي» والذي ظهر كليبها في جو صيفي مبهج، يتميز ببعض المناظر الطبيعية والديكورات الريفية البسيطة، مع المزج بينها وبين الجو الأروبي، مما أطفى روح مختلفة على هذا الكليب، وظهرت الموديل التي تشارك صبري في الكليب بعدد من الإطلالات، منها الصباحية الناعمة، ومنها الكاجوال التي تميل إلى الجراءة والحدة.

أما عن الفنان رامي جمال فقد طرح أحدث أغنياته، بعنوان لسة الكلام زعلان، وتعد أغنية "لسه الكلام زعلان" ألحان رامي جمال ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وتم طرح الكليب الخاص بها على طريقة الموشن جرافيك.

أما عن اغنيته حكايات جميلة فتعد من إنتاج "نجوم ريكوردز"، وكلمات محمد عاطف، والحان رامى جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن المقرر أن تحقق نجاخات ساحقة كباقي أغنياته.