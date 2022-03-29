سمية الخشاب تعليقًا على صفع ويل سميث لمقدم الأوسكار: «تصرف مندفع والمذيع كان بروفيشنال»

/689105/سمية-الخشاب-تعليقا-على-صفع-ويل-سميث-لمقدم-الأوسكار-تصرف-مندفع-والمذيع-كان-بروفيشنال

استنكرت الفنانة المصرية سمية الخشاب تعدي الممثل الأمريكي ويل سميث على مقدم حفل الأوسكار، بعدما تنمر على زوجته المصابة بمرض الثعلبة.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة سمية الخشاب على تعدي ويل سميث على حفل الأوسكار.

سمية الخشاب تستنكر تصرف ويل سميث

وغردت سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "‏يعني انا شايفه انه ويل سميث لما صفع كريس انه تصرف مندفع، هو كان ممكن يتصرف تصرف اذكي بكتير بعد الايفنت احسن من الاندفاع والعنف خصوصا انه المذيع كان بروفيشنال جدا وكمل ولا كأن في حاجه حصلت".

آخر أعمال سمية الخشاب الغنائية

على الصعيد الآخر، كانت آخر أعمال سمية الخشاب الغنائية كليب أوعدك بالتعاون مع مطرب المهرجانات عمر كمال.

ونشرت سمية صورة من الفيديو كليب بصحبة الفنان عمر كمال وكتبت تعليق قائلة "شوفوا مهرجان أوعدك علي اليوتيوب".

وتقول كلمات كليب أوعدك:

أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما اخونك هفضل جمبك بقى وهصونك بعشق اسمك كلك لونك لما تبصي بقى بعيونك

أوعدك راح اشيلك بقى جوة في عيني واجبلك فيلا ولامبورجيني ما أنتي حياتي وكل سنيني نظرة عينك بترازيني أوعدك.. ادفع عمري وادفع مهر واتجوز على آخر الشهر أكون لك سندك.. وأبقى الضهر حبك رزق ولعب الزهر أوعدك

سمية الخشاب

أنا عايزة اللمبورجيني يكون لونها أحمر فاقع وهشيلك جوة في عيني شكلك كده جاي وواقع أنا جايلي كذا عريس اتنين وتلاتة اربع وخميس.. عايزاك تفرح بقى وتهيص دي العيشة معايا هتبقى البيس أنا جامدة وضد الكسر أنا عاوزه في كل بلد بقى قصر أنا متلقبة كده ملبن مصر بيمشوا ورايا لحد العصر أنا عايزه شاليه في مارينا يكون على البحر تجيب لي سفينة اياك تعملي البحر طحينة أحسن تتعلق زي الزينة

عمر كمال: أنتي يا عمهم أنتي اللي فيهم كلهم ما تحني عليا يا ستهم ده حضورك حارق دمهم

سمية الخشاب: ما تبس يا واد بقى كفاية بص وبحلقة حسيت أنا بيك ومصدقة شهر العسل في الغردقة

عمر كمال: أوعدك، هفضل اطبطب فيكي وادلع حبك نار ده في قلبي مولع داس بنزين جامد ومسرع جسمي مكهرب قلبي مخلع أوعدك، عايزك بقى وأنا ظابط حالي تبقي مراتي وام عيالي ده أنتي حبيبتي مقامك عالي وكل الدنيا دي بالنسبة لي أوعدك هعملك فورمة وعضلات جسمك جامد في الكتات وسطك ملبن لأ مطاط دمك بقى زي الشربات أوعدك

سمية الخشاب: يا ولا يا ما قبلك غنوا عليا وقلعوا ولبسوا حبيبي وشوش راحو واهو جم على الفاضي وحاولوا كتير بس معرفوش أنا عايزة اركب طيارة وفي كل مكان تبني لي عمار والبس لك مفتوحة من ورا وتجيب لي هدوم يا حبيبي من زارا أنا عايزة اركب مكوك أنا أصلي أميرة وبنت ملوك وأنا أهلي خلاص يا حبيبي حبوك لو عايز حب كمان ندوك وقفت كتير شنبات على خطوة رجلي أنا في العبايات أنا واكلة الجو بقى ترندات لما أظهر كله يجيله سكات