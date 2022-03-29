السنغال تتأهل إلى مونديال قطر بعد فوزها على مصر بركلات الترجيح

حسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقين شوطين إضافيين انتهى بنفي النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقين إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كلا من عمرو السولية وأهدر للفراعنة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، فيما سجل لمنتخب السنغال اسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر من لاعبي أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس

وجاءت بداية المباراة سريعة حيث تحصل منتخب السنغال على ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء الفراعنة من جهة اليمين بالدقيقة الثانية، وسجل منها منتخب السنغال هدف التقدم في الدقيقة الثالثة بتوقيع بولاي ديا وسط ارتباك دفاعي لمنتخب مصر والفشل في تطفيش الكرة.

واحتسب مصطفى غربال حكم المباراة ركلة حرة للمنتخب من الناحية اليسرة بوسط الملعب نتيجة عرقلة أحمد فتوح، ولكن الكرة عادت إلى منتخب السنغال الذي حاول شن هجمات على دفاع المنتخب الوطني من الجبهة اليمنى للفراعنة، وهدد السنغال مرمى الفراعنة بعرضية في الدقيقة 13 وأمسك بها الشناوي، قبل أن يتوقف اللعب بسبب قذف حارس مرمى الفراعنة بالزجاجات المياه.

وسدد عمر مرموش تصويبة على مرمى السنغال في الدقيقة 14 ولكنها مرت أعلى العارضة، وتحصل منتخب السنغال على ركلة حرة في الدقيقة 16 ووصلت إلى لاعب أسود التيرانجا الذي سددها مباشرة على المرمى وارتطمت بجسم أحد لاعبي المنتخب ليسقط على الأرض ويوقف الحكم اللعب لعلاجه.

واحتسب غربال ركلة حرة لمنتحب مصر من وسط الملعب في الدقيقة 18 نتيجة عرقلة مرموش ووصلت الكرة إلى تريزيجيه بمنطقة جزاء السنغال ولكنه لم يجيد التعامل معها، وأعاد منتخب مصر ترتيب أوراقه بعدما شهدت الربع ساعة الأولى ضغط كبير من لاعبي السنغال.

وحصل منتخب السنغال على ركلة ركنية في الدقيقة 24 لعبها ساديو ماني ووصلت إلى بابي سيسيه الذي لعبها رأسية ولكنها مرت أعلى العارضة، وشن منتخب مصر هجمة خطيرة على مرمى المنتخب في الدقيقة 26 ولكنها لمست يد ماني ويحتسبها الحكم ركلة حرة للفراعنة، وفي نفس اللعبة تعرض رامي ربيعة للإصابة وغادر الملعب على نقالة.

وهدد السنغال منتخب مصر بتصويبة قوية في الدقيقة 28 وأبعدها الشناوي جهة اليسار لتصل إلى أحد لاعبي السنغال الذي أخرجها إلى ركلة مرمى، وشهدت الدقيقة 29 نزول أيمن أشرف كتغيير اضطراري بدلا من ربيعة الذي تعرض للإصابة.

وتعرض عمر جابر للإصابة في الدقيقة 30 نتيجة الخشونة من لاعب السنغال، ورغم مطالبة لاعبي الفراعنة بتدخل الفار بسبب الخشونة ولكن كابينة الفار أشارت باستكمال اللعب وقام الحكم بإسقاط للكرة.

وشهدت الدقيقة 34 سقوط عمر جابر متأثرا بإصابته التي تعرض لها في الدقيقة 30، وغادر الملعب وشارك إمام عاشور بدلا منه في الدقيقة 36 ليكون ثاني التغييرات الاضطرارية للفراعنة، وحصل منتخب مصر على ركلة حرة في الدقيقة 38 نتيجة عرقلة مرموش من ادرسا جاي جانيه وحصول الأخير على إنذار.

وحصل منتخب مصر على أول ركلة ركنية في الدقيقة 40 لعبها مرموش داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحسن لاعبي الفراعنة التعامل معها، وسدد نامبليس ميندي تسديدة قوية عل مرمى الفراعنة ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي، وأنقذ إمام عاشور مرمى منتخبنا الوطني من هجمة خطيرة للسنغال في الدقيقة 55 من قبل بونا سار وحولها إلى ركلة ركنية، واحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع حاول خلالها لاعبي السنغال تسجيل هدف ثاني ولكن استمر صمود لاعبي الفراعنة حتى صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.

وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة عما كان عليه الحال في الشوط الأول، فيما شن منتخب مصر هجمة قوية في الدقيقة 51 ولكن تصدى لها دفاع السنغال وميندي ، وتوقف اللعب في الدقيقة 51 نتيجة تعرض عمرو السولية للضرب وتدخل الفار لمراجعة اللعبة، ولكن أشار الحكم باستكمال اللعب.

وتحصل منتخب مصر على ركلة حرة من الجهة اليسرى لحدود منطقة جزاء السنغال في الدقيقة 54 ولعبها تريزيجيه داخل منطقة الجزاء وارتدت على منتخب مصر بهجمة مرتدة ولكن نجح الشناوي في التصدي لها وإنهاء الخطورة، وتمكن منتخب مصر في الربع ساعة الأولى للشوط الثاني من الاستحواذ على مجريات اللعب بعكس الحال في الشوط الأول.

واحتسب غربال ركلة حرة مباشرة لمنتخب السنغال في الدقيقة 64 نتيجة عرقلة لاعب السنغال من قبل ياسر إبراهيم، ولعبها ادريسا جاي على المرمى مباشرة ولكنها مرت أعلى العارضة.

وأجرى منتخب مصر تغيير في الدقيقة 70 بنزول أحمد سيد زيزو ونبيل دونجا ومصطفى محمد بدلا من تريزيجيه ومحمد النني وعمر مرموش، وهدد زيزو مرمى السنغال برأسية بارعة في الدقيقة 71 من عرضية محمد صلاح، ونشط هوم الفراعنة بالتغييرات التي أجراها كيروش.

وأهدر زيزو فرصة هدف محقق في الدقيقة 76 بعدما راوغ لاعب السنغال ببراعة وصوبها على المرمى ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لميندي، وأهدر اسماعيلا سار لاعب السنغال فرصة هدف محقق في الدقيقة 82 بعدما انفرد بالكرة وسددها على يسار الشناوي ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

واحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع في نهاية المباراة وتحصل منتخب السنغال على ركلة ركنية في الدقيقة 91 ولعبها داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحسن هجوم التيرانجا التعامل معها وكذلك استغلال الكرة الثانية من متابعة الركلة الركنية، وانتهى الوقت الأصلب بفوز السنغال 1/0 واللجوء لأشواط إضافية.

وأنقذ محمد الشناوي هدف محقق من رأسية سيسيه لاعب السنغال في الدقيقة 94 وحولها إلى ركنية قبل أن ينقذ هجمة جديدة من أصحاب الأرض بعدها مباشرة، وعاد الشناوي للتألق في الدقيقة 95 وتصدى لتصويبة اسماعيلا سار الذي وصلته تمريرة سحرية من ساديو ماني.

وشن فتوح هجمة خطيرة في الدقيقة 101 على مرمى السنغال ووصلت الكرة إلى زيزو ولكنه لم يحسن التعامل معها، وتحصل التيرانجا على ركلة ركنية في الدقيقة 102 وشكلت خطورة على مرمى المنتخب الوطني قبل خروجها إلى ركلة تماس، وهدد شيخ كوياتيه مرمى منتخب مصر في الدقيقة 104 بهجمة خطيرة ولكنها مرت بسلام، قبل أن ينهي الحكم الشوط الإضافي الأول بتقدم السنغال 1 / 0.

وهدد بابا جاييه مرمى منتخب مصر في الدقيقة 107 بتصويبة ولكن مرت بعيدا عن مرمى الشناوي، وهدد منتخب السنغال مرمى الفراعنة للمرة الثانية في الدقيقة 111 ولكنها مرت أعلى العارضة، وشن بامبا ديانج مرمى الفراعنة في الدقيقة 114 بتصويبة مرت على يسار مرمى الشناوي، وشهدت الدقيقة 118 نزول محمود علاء بعد تعرض حمدي فتحي للإصابة.

وحصل زيزو على ركلة حرة في وسط ملعب لسنغال بالدقيقة 120 ، ولعبها زيزو داخل منطقة الجزاء ولكن احتسبها الحكم تسلل على منتخب مصر، وانهى الحكم الوقت الإضافي بتقدم السنغال بهدف نظيف واللجوء إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الرسمي للفراعنة أمام السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر و جاء كالتالي : محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد فتوح ، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر جابر في الدفاع، محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي في الوسط، ومحمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش في الهجوم.

فيما أعلن اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد منتخب مصر، والمكون من: ادوارد ميندي في حراسة المرمى، ويوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، بابي سيسيه، ساليو سيس في الدفاع، ونامبليس ميندي، ادريسا جانا جايي وبونا سار في الوسط، وساديو ماني، اسماعيلا سار، بولاي ديا في الهجوم.

وفاز منتخب مصر بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالقاهرة يوم الجمعة الماضي ويحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية لضمان الصعود إلى كأس العالم بقطر 2022.