عاجل- إجراءات جديدة فى المنيا بشأن الأسعار (تحذير رسمى)

يأتى ذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحاربة الغلاء وشن حملات تفتيشية على الأسواق للتأكد من استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين.
وحذر محافظ قنا، التجار من محاولة استغلال المواطنين أو احتكار السلع الغذائية أو تخزينها، موضحًا أنه سوف يتم معاقبة محتكرى السلع وتطبيق الإجراءات القانونية فى حال ضبطهم، من خلال غرفة العمليات المشكلة من المحافظة والتى تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين، لمتابعة جشع التجار وغلاء الأسعار والقضاء عليها، وتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والخضار والفاكهة واللحوم والسلع الأخرى".
والتقى محافظ قنا بعدد من المواطنين خلال جولته ووجههم بالإبلاغ عن أى تاجر يقوم برفع أسعار السلع الغذائية، والإقبال على منافذ البيع الخاصة بالمحافظة ومعارض أهلًا رمضان، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة دون غلاء أو استغلال.
يُذكر أن محافظة قنا افتتحت 11 معرض "أهلا رمضان" بمختلف مراكز المحافظة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة نسبة 30٪ عن مثيلاتها بالأسواق، كما تضم المحافظة 29 منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين منها 13 منفذا للقوات المسلحة، و16 منفذ "أمان" تابع لوزارة الداخلية.
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