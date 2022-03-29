/689104/إلى-ركلات-الجزاء-السنغال-تعادل-نتيجة-الذهاب-أمام-مصر

انتهي الشوط الإضافي الثاني بتقدم السنغال على مصر بهدف نظيف، لتتجه المباراة لركلات الجزاء الترجيحية بعدما عادلوا النتيجة، ضمن لقاء الإياب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ منتخب السنغال بضغط كبير على منتخب مصر، مستغلين الصخب الجماهيري الكبير لهم وهددوا مرمى مصر مبكرا.

وافتتح منتخب السنغال سجل التهديف مبكراً في شباك منتخب مصر، في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، وجاء الهدف الأول عن طريق بولاي ديا، من خلال تسديدة سهلة في شباك الشناوي بعد تخبط بين مدافعي المنتخب الوطني في منطة الستة يارده.

مصر ضد السنغال

وبدأ بعدها منتخب مصر في استعاده الأداء بعد الارتباك في أول 10 دقائق، واُصيب رامي ربيعه ولم يستطيع استكمال المباراة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

واستمر منتخب السنغالي في الضغط على فترات، ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيقة، بينما منتخب مصر اعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تصل أي كرات منها لمرمى ميندي.

واُصيب عمر جابر في الدقيقة 36 بعد تدخل عنيف من لاعب السنغال، ليخرج عمر جابر ويدخل إمام عاشور بدلاً منه.

لينتهي الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف نظيف، وسط عدم ظهور هجومي لمنتخب مصر.

ومع بداية الشوط الثاني استقر أداء منتخب مصر عن الشوط الأول، وسيطر لاعبوا الفراعنة على اللقاء بشكل نسبي، وكانت بعض الكرات في وسط الملعب بين الفريقين.

وفي الدقيقة 69 أجرى كيروش 3 تغييرات مرة واحدة بدخول مصطفى محمود وأحمد سيد زيزو ودونجا بدلاً من عمر مرموش وتريزيجيه ومحمد النني.

منتخب مصر يهدد

وهدد منتخب مصر مرمى السنغال بعد اجاء التغييرات عن طريق زيزو برأسية جاءت بجوار العارضة، بعد عرضية متقنة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 75 هدد زيزو مرة أخرى مرمى السنغال في اخطر فرص منتخب مصر، بعد راوغ مدافعي السنغال من الجهة اليسرى ثم سدد الكرة لتخرج بجوار القائم.

وهدد السنغال مرمى منتخب مصر في أخطر فرص المباراة بعدما أنفردد إسماعيل سار بمرمى الشناوي ووضع الكرة خارج المرمى.

لتنتهي المبارة بهدف نظيف للسنغال، وتتجهه للأشواط الإضافية لحسم المتأهل لكاس العالم، بعدما عادل منتخب السنغال النتيجة.

الأشواط الإضافية

وفي الشوط الإضافي الأول ضغط السنغال بقوة وأضاعوا فرصة خطيرة عن طريق إسماعيل سار، بعدما كان المرمى خالي ولكن تالق الشناوي وأخرج الكرة، لينتهي شوط اللقاء الأول بالتعادل ينتيجة المبارتين بعدما عادلت السنغال نتيجة لقاء الذهاب.

وفي الشوط الإضافي الثاني أمتلك المنتخب السنغالي اللقاء ولكن دون تهديد خطورة حقيقة على مرمى الفراعنة، ودخل محمود علاء في الدقيقة 117 بدلاً من حمدي فتحي الذي غادر الملعب مصاب.

وبتلك النتيجة تتجه المباراة لركلات الجزاء الترجيحيةـلحسم المتأهل لكاس العالم قطر 2022.