/689102/غانا-تحصد-أول-بطاقة-تأهل-لكأس-العالم-2022-من-إفريقيا-على-حساب-نيجيريا

نجح المنتخب الغاني من تحقيق أول بطاقة من القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، على حساب نيجيريا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة نيجيريا وغانا، بهدف لهدف، في لقاء جمع بين الطرفين في مباراة الإياب بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب بين نيجيريا وغانا، في لقاء احتضنته الأراضي الغانية، ليصل الدور إلى الإياب لحسم بطاقة التأهل.

افتتح توماس بارتي قائد المنتخب الغاني سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الحادية عشر من عمر اللقاء، ورد عليه ويليام تروست بالتعادل في الدقيقة الثانية والعشرين.

وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الغاني إلى كأس العالم 2022 قطر، بعد التعادل والنجاح في تسجل هدف على خصمة ليحسب بهدفين في التعادل بين الطرفين.

تشكيل نيجريا أمام غانا

حراسة المرمى: زوهو.

خط الدفاع: اينا - ايكونج - بالاجون – زايدو.

خط الوسط: بونكى - اريبو – ايهاناتشو.

خط الهجوم: سيمون - شيكويزى - أوسيمين.

تشكيل غانا أمام نيجريا:

ريتشارد اوفوري - دينيس أودوي - دانيال أمارتي - الكسندر دجيكو - جدعون منساه - بابا ادريسو - توماس بارتي - فتح ايشاكو - محمد كودس - جوردان ايو.

يشارك في بطولة كأس العالم 2022 قطر، 32 منتخب من حول العالم، والتي لم يتم تحديد جميع المنتخبات المشاركة حتى الآن، والتي سيتم تحديدها في نهاية الشهر الجاري، وانطلاق قرعة المونديال في الأول من أبريل القادم.

مقاعد القارات بكأس العالم

وتمتلك القارة الأوروبية النصيب الأكبر من مقاعد بطولة كأس العالم، والتي تأتي بـ 13 مقعد، يليها القارة الإفريقية برصيد 5 مقاعد، ومن آسيا وأمريكا الجنوبية 4 مقاعد ونصف، ومن أمريكا الشمالية ومنطقة الكاريبي ثلاث مقاعد ونصف، ومن أوقيانوسيا نصف مقعد.

ومن المنتظر أن تحجز 3 منتخبات مقاعدها في كأس العالم في يونيو ، وهي المنتخبات الفائزة في ملاحق المسار الأوروبي الأول، والفائز من ممثل أمريكا الجنوبية مع ممثل آسيا، وممثل أمريكا الشمالية مع أوقيانوسيا.