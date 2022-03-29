تشكيل مباراة الجزائر والكاميرون بإياب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم

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أعلن الجهاز الفني للمنتخبين الجزائري والكاميروني، عن تشكيل فريقيهما لمواجهة اليوم، في إياب دور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ألتقي المنتخبين في الجمعة الماضية، بلقاء الذهاب بين الطرفين في الدور النهائي، والتي حقق فيها محاربي الصحراء الفوز على مستضيفه، من خلال هدف سجله إسلام سليماني.

تشكيل الجزائر أمام الكاميرون اليوم

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال - جمال بلعمري - عيسى ماندي - حسين بن عيادة.

خط الوسط: عبد القادر بدران - راميز زروقي - إسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: يوسف بلايلي - إسلام سليماني - رياض محرز.

تشكيل منتخب الكاميرون ضد الجزائر

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فاي - جيان - ميشيل ناجادوا - أمبرويسي أيونجو.

خط الوسط: مارتين هونجلا - صامويل أووم - جايل أوندوا - كارل توكو إكامبي.

خط الهجوم: تشوبو موتينج - لياندر تاوامبا.

جاء هدف الفوز والمباراة في الدقيقة الأربعين من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية مقوسة من مخالفة من الطرف الأيسر لصالح الجزائر عن طريق يوسف البلايلي على رأس إسلام موسيماني الذي ارتقى وسدد كرة رائعة تصدى لها حارس المرمى لكنها سكنت الشباك.

بهذه النتيجة يقترب المنتخب الجزائري من حصد بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022 على حساب الكاميرون.

قائمة الكاميرون لمواجهة الجزائر بتصفيات كأس العالم:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا، ديفيز إمباسي، فابريس أوندوا، أندريه أونانا.

الدفاع: كولينز فاي، أوليفيه مبايزو، مايكل نجادو، جيان كاستليتو، أمبرويز أوينجو، أونجويني جيروم، تولو نوهو، هارولد موكودي، بوي ساشا، جان كلود بيلونج، دوبلكس تشامبا.

الوسط: جونيور أونانا، مالونج كوندي، زامبو أنجيسا، صامويل أوم جويت، مارتن هونجالا، جيمس ليا سيليكي، يفن نيو، أولفييه نتشام، جياندو فوكس، أرناو دجوم، جايل أوندوا.

الهجوم: إنجاتيوس جانجو، كريستيان باسوجوج، إريك تشوبو موتينج، ستيفان باكوهين، كارل توكو إيكامبي، مومي نجاماليو، فينسنت أبو بكر، كلينتون نجي، ماري جون، كيفن سوني، ليندري تاوامبا.