/689097/المباراة-تتجه-للأشواط-الإضافية-نهاية-الشوط-الثاني-بين-مصر-والسنغال

انتهي الشوط الثاني من مباراة مصر والسنغال بتقدم الأخير بهدف نظيف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية بعدما عادلوا النتيجة، ضمن لقاء الإياب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ منتخب السنغال بضغط كبير على منتخب مصر، مستغلين الصخب الجماهيري الكبير لهم وهددوا مرمى مصر مبكرا.

وافتتح منتخب السنغال سجل التهديف مبكراً في شباك منتخب مصر، في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، وجاء الهدف الأول عن طريق بولاي ديا، من خلال تسديدة سهلة في شباك الشناوي بعد تخبط بين مدافعي المنتخب الوطني في منطة الستة يارده.

وبدأ بعدها منتخب مصر في استعاده الأداء بعد الارتباك في أول 10 دقائق، واُصيب رامي ربيعه ولم يستطيع استكمال المباراة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

واستمر منتخب السنغالي في الضغط على فترات، ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيقة، بينما منتخب مصر اعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تصل أي كرات منها لمرمى ميندي.

واُصيب عمر جابر في الدقيقة 36 بعد تدخل عنيف من لاعب السنغال، ليخرج عمر جابر ويدخل إمام عاشور بدلاً منه.

مصر ضد السنغال

لينتهي الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف نظيف، وسط عدم ظهور هجومي لمنتخب مصر.

ومع بداية الشوط الثاني استقر أداء منتخب مصر عن الشوط الأول، وسيطر لاعبوا الفراعنة على اللقاء بشكل نسبي، وكانت بعض الكرات في وسط الملعب بين الفريقين.

وفي الدقيقة 69 أجرى كيروش 3 تغييرات مرة واحدة بدخول مصطفى محمود وأحمد سيد زيزو ودونجا بدلاً من عمر مرموش وتريزيجيه ومحمد النني.

مصر ضد السنغال

وهدد منتخب مصر مرمى السنغال بعد اجاء التغييرات عن طريق زيزو برأسية جاءت بجوار العارضة، بعد عرضية متقنة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 75 هدد زيزو مرة أخرى مرمى السنغال في اخطر فرص منتخب مصر، بعد راوغ مدافعي السنغال من الجهة اليسرى ثم سدد الكرة لتخرج بجوار القائم.

منتخب السنغال يهدد

وهدد السنغال مرمى منتخب مصر في أخطر فرص المباراة بعدما أنفردد إسماعيل سار بمرمى الشناوي ووضع الكرة خارج المرمى.

لتنتهي المبارة بهدف نظيف للسنغال، وتتجهه للأشواط الإضافية لحسم المتأهل لكاس العالم، بعدما عادل منتخب السنغال النتيجة.