/689096/علي-معلول-يقود-تشكيل-تونس-أمام-مالي-بتصفيات-كأس-العالم

أعلن المدير الفني للمنتخب التونسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مالي، في مباراة الإياب من الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقود الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري، منتخب بلاده أمام مالي والبحث عن بطاقة التأهل.

تشكيل تونس أمام مالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: علي معلول - منتصر الطالبي - نادر الغندري - محمد دراجر.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - عيسى العيدوني - غيلان شغلالي.

خط الهجوم: يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري - نعيم السليتي.

وقدم لاعبوا منتخب تونس لقاء قوي وأستطاعوا أن يحسموا المواجهة لصالحهم خارج ملعبهم، ف المقابل لم يستطيع منتخب مالي أن يفوز أو على أقل تقدير الخروج بالتعادل.

وسجل موسى سيساكو هدف ذاتي في مرماه لصالح تونس في الدقيقة 36 ، ليستمر الفريق في الضغط قليلاً، وحاول أن يحرز مالي التعادل ولكن دفاعات تونس تفوقت وخرجت دون أن يسكن شباكهم أهداف.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء إلى موسى سيساكو في الدقيقة 40 بعد عركلته لسيف الدين الجزير ومنعه من الإنفراد بالحارس.

نتيجة مباراة الذهاب بين تونس ومالي

وحقق منتخب توسن الفوز على نظيره مالى في لقاء الذهاب بهدف نظيف في معقل الخصم، ويلعب الإياب على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي.

ويبحث نسور قرطاج عن المشاركة السادسة في تاريخه في كأس العالم والثانية على التوالي بعد مونديال 2018.

قائمة تونس لمواجهة مالي

حراسة المرمى: بشير بن سعيد– أيمن دهمان– علي الجمل– معز حسن

فى خط الدفاع: ديلان برون– أسامة الحدادي– بلال العيفة– منتصر الطالبي– نادر غندري– محمد دراجر– حمزة المثلوثي– علي عبدي– علي معلول

وسط الملعب: إلياس السخيري– فرجاني ساسي– غيلان الشعلالي– عيسى العيدوني– محمد علي بن رمضان– أنيس سليمان– حنبعل المجبري– يوسف المساكني– وهبي الخزري– نعيم سليتي– مرتضى بن وناس– سعد بقير .

خط الهجوم: عصام الجبالي - يوسف المساكني - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي - سيف الدين الجزيري - مرتضى بن وناس.