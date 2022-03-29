خاص| ريهام حجاج توزع «كرتونة رمضان» على العاملين بمسلسل يوتيرن «صور»

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حرصت الفنانة المصرية ريهام حجاج على تقديم عمل خيري قبل انطلاق شهر رمضان الكريم، وذلك خلال تصويرها مسلسل «يوتيرن»، المنافس في الماراثون الرمضاني 2022.

دوت الخليج يرصد توزيع الفنانة ريهام حجاج كراتين رمضان على العاملين بمسلسل «يوتيرن» في رمضان 2022.

ريهام حجاج في يوتيرن

ورصدت كاميرا دوت الخليج عربة نقل كبير محملة بكراتين رمضان يتصدرها اسم الفنانة ريهام حجاج، والتي قامت بتوزيعها على العاملين في مسلسلها الرمضاني «يوتيرن» 2022.

تخوض الفنانة ريهام حجاج السباق الرمضاني المقبل 2022 من خلال مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان «يوتيرن»، والذي يمثل عودة الفنان توفيق عبد الحميد إلى الدراما بعد غيابه السنوات الماضية، إذ يجسد دور والدها خلال أحداث العمل.

قصة مسلسل يوتيرن

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، إذ يناقش بعض المشكلات والقضايا التي تواجه المرأة خلال حياتها خاصة المرأة العاملة والحاصلة على شهادات عليا، وتحكي الأحداث قصة «يارا الكردي» وهي ضابطة ملاحة بحرية، تتعرض للعديد من الضغوطات من زوجها الذي يضطرها في النهاية إلى ترك وظيفتها، مع تأثرها بحادثة تقلب حياتها رأسا على عقب.

وظهرت ريهام حجاج في أحد مشاهد برومو المسلسل وهي تتحدث عبر الهاتف، بينما يقول لها الطرف الآخر «إيه يا ملكة جمال الكون»، بينما تبدو هي متوترة ومستاءة من تلك المكالمة.

أبطال مسلسل ريهام حجاج

يضم مسلسل «يوتيرن» عدد كبير من النجوم وهم: ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، عبير صبري، محمود حجازي، وفادية عبدالغني، ومحمود حافظ، وصفاء الطوخي، وعصام السقا، وهشام عاشور، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز

مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.

وتجسد ريهام حجاج خلال أحداث مسلسل وكل ما نفترق شخصية نور التي ييتعرض للقتل على يد زوجها بتحريض من أسرته ولكنها تعود للحياة من جديد وتبدأ رحلة من الصراعات بحثا عن ابنتها المختطفة ومحاولة إثبات نسبها.