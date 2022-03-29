/689094/بشرى-عن-سلوك-جمهور-السنغال-في-مباراة-الإياب-ما-هذا-العنف-المزعج

علقت الفنانة بشرى على سلوك مشجعي السنغال المرفوض وذلك في مباراة مصر والسنغال اليوم بالمرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لبطولة كأس العالم 2022، حيث اعتدى جماهير السنغال على لاعبي المنتخب المصري بالألفاظ البذيئة كما استخدموا الليزر لتشتيت اللاعبين، وقاموا بإلقاء زجاجات الماء على لاعبي المنتخب، وعلقت بشرى بشأن هذا العنف.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق الفنانة بشرى على سلوك مشجعي السنغال في مباراة مصر والسنغال الآن وذلك خلال السطور القادمة.

كتبت بشرى عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام: جمهور يوك.. قزايز مايه وليزر لتشتيت اللاعبين وشتيمة.. ما هذا العنف المزعج؟

اعتذار بشرى عن إدارة مهرجان الجونة

ومن الجدير بالذكر، أن أعلنت بشرى عن تركها رئاسة مهرجان الجونة بعد 7 سنوات، حيث كتبت بشرى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «في ضوء المتغيرات العالمية والكونية يجب أن يواكب الإنسان هذا التغيير ويعيد النظر في رحلته ويبحث عن شيئًا جديدًا وتحدي مختلف.. لذلك قررت أن أنهى رحلتي مع مهرجان الجونة بعد أكثر من نحو 7 سنوات، وبانتهاء فترة انتدابي اكتفي بالفترة التي قضيتها في تحضير وتأسيس وتكوين فريق العمل والإسهام في التنظيم والإدارة لإنجاح هذا الحدث السينمائي والسياحي الضخم الذي بالفعل قد كلل بنجاح كبير، وكان سببًا في توفير فرص عمل للشباب ونافذة لصناع السينما في مصر والعالم كله، حتى يتسنى لي التحضير لتحد جديد أو للمشاركة بخبرتي في مشاريع أخرى تكون سببًا في إحداث نقلات نوعية في مجالي الذي أحبه واستثمر فيه كل طاقاتي».

بشرى: تجربتي ثرية بمهرجان الجونة

وتابعت بشرى، معلنة عن اتجاهها لمجال جديد: «يكفيني دوري المعنوي بمهرجان الجونة السينمائي فقط كمؤسس مشارك بعيدًا عن أي منصب أو دور تنفيذي.. قطعًا لقد خرجت من هذه التجربة الثرية بخبرة كبيرة لا يستهان بها والتي في يوما ما ربما ستكون مصدر إلهام لكتابة كتاب عن هذه الرحلة التي بها الكثير من القصص المشوقة والملهمة أيضًا… أتمنى لزملائي دوام التوفيق.. أترككم وكلي حماس لمنصبي الجديد في مجال الإنتاج الفني».